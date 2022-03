A Makó ugyan kikapott az előző fordulóban, ám így is megőrizte a harmadik helyét a tabellán, mivel az üldözője, a Balassagyarmat szintén vereséget szenvedett az Iváncsától. És vasárnap 14 órától éppen az utóbbi csapat otthonában szerepelnek a Maros-partiak.

– A korábbi bajnok Iváncsa sikere nekem nem volt meglepő, mert tudjuk, hogy nagyon jó csapat. És most hozzájuk megyünk nem igazán jó előjelekkel... Az elmúlt két mérkőzésünk nem sikerül túl jól, keressük a vereség okait, ezért a héten még keményebben dolgoztunk, mint eddig. Reméljük, vissza tudunk terelődni a helyes útra, de kiváló erőpróba előtt állunk, mert a bajnokság egyik legjobb együttese lesz az ellenfél – mondta Siha Zsolt, a Makó vezetőedzője, aki nem számíthat Dóra D. és Pantelisz játékára eltiltás miatt.

A Hódmezővásárhelyi az előző két mérkőzésén négy pontot szerzett, így optimistán várhatja a Ferencváros II. ellen vasárnap 14 órakor kezdődő újabb bajnoki mérkőzést, amelyet hazai pályán, a városi stadionban vív majd.

– Nagyon szeretném azt lát­ni, hogy folyamatosan stabilak vagyunk. Fontos lenne az is, hogy a hazai találkozókat hozzuk, és ez most egy olyan lehetőség a Fradi II. elleni meccs, amelyen jó lenne megszerezni a három pontot. De azt is tudjuk, erős csapattal találkozunk. Amely fiatalok ezen a szinten szerepet kapnak a tartalékcsapatokban, azok fizikálisan már jó szinten vannak, ezt tapasztaltuk a Honvéd II. ellen is. Itt értékes pontot szereztünk, amelynek akkor van igazán nagy értéke, ha a hazai meccset is tudjuk hozni – nyilatkozta Koncz Zsolt, a Hód- mezővásárhelyi FC vezetőedzője.