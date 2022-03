Vereség a listavezetőtől

Orosháza (1.)–Pick Szeged U21 (5.) 28–24 (14–14)

Férfi kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló, Orosháza, 200 néző.

Vezette: Kovács, Mándli.

PICK Szeged U21: Lakatos, L. Krivokapics, Nagy T. (kapusok), Gazsó, Szepesi 1, Lőrincz 4, Varga K. 3, Koszorus 2, Csíki R. 2, Fekete G., Ludmán 2, Tusjak 2, Szi­lágyi 4, Kovács Á. 3, Hegedűs 1, Molnár R. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kevés gólos rangadó

QSM-Algyő (10.)–Pick Szeged U23 (5.) 20–24 (11–11)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 14. forduló, Algyő, zárt kapuk mögött. Vezette: Kovács, Papp.

QSM-Algyő: Boróczky, Széll (kapusok), Godó, Kosik 4, Mészáros, Kerülő, Morva 1, Nagy, Tóth Á., Míg 2, Pintér 4, Czékus, Tóth B. 1, Mitrik 8, Czirják, Bernáth. Edző: Prislinger Tibor.

Pick Szeged U23: Horváth, Kerekes, Pedersen (kapusok), Csíki K. 3, Csókás 1, Csóti 5, Jakovljevic 4, Kinyó 4, Papp D. 1, Pintér 3, Szűcs B. 3, Vojnár D., Budai, Francia, Vojnár P., Kovács M.

Edző: Szabó Levente.

Prislinger Tibor: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, elszakadtunk négy góllal a Szegedtől, azonban a pontatlan befejezések megbosszulták magukat, és felzárkóztak hozzánk. Fej fej mellett haladtunk, de a végét ellenfelünk jobban bírta erővel. Jól küzdöttünk, de az a tíz-tizenöt perc még mindig nagyon hiányzik.

Szabó Levente: – Elég fiatal csapattal érkeztünk a mérkőzésre sorozatterhelésben, Döcögött a támadójátékunk, de a védekezésünk masszív volt, aminek köszönhetően begyűjtöttük a két pontot.

Feszesen védekeztek

Makói KC–Újkígyós 40–25 (24–11)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 14. forduló. Makó, Erdei János Sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Nagy L., Szekeres.

Makói KC: Balán, Kocsis (kapusok), Szi­lágyi Z. 8, Gazsó B. 7, Maróti V. 6, Csányi R. 7, Hegyi N. 3, Valaczkai A. 3, Fodor T. 2, Lajtár K. 2, Horváth B. 1, Benák D. 1, Árokszállási Á., Bajorhegyi, Szabó M. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Egy igazán jó mérkőzést láthattak a sportcsarnokba kilátogató nézők. Fegyelmezettem és feszesen védekeztünk, ami a kapott góljaink számán is meglátszik. Ami pedig a támadásainkat illeti, szinte hibátlanul kézilabdáztunk, ezeknek köszönhető a nagy különbségű győzelmünk.

Fölényes győzelem

Cigánd (13.)–KÉSZ-St. Mihály (1.) FC 0–31 (0–10)

Női labdarúgás, NB II., Keleti csoport, 19. forduló. Cigánd.

Vezette: Zámbori Tamás (Szabó A., Semegi).

KÉSZ-St. Mihály FC: Csontos – Pacsuta, Lipták (Koncz, 51.), Marcea, Tornyi, Farkas N. (Lovászi, 51.), Papp Sz., Nagy L., Micic, Sajti, Skoric.

Edző: Major László.

Gólszerzők: Pacsuta (6.), Micic (12., 31.), Sajti (13., 38., 50., 51., 67., 86.), Skoric (15., 34., 48., 58., 77., 78.), Papp Sz. (22., 26., 36., 47., 49., 61., 62., 75., 80., 82., 84.), Nagy L. (64., 70., 84.), Marcea (66.).

Major László: – Bízom benne, hogy egyre közelebb kerülünk az NB I.-hez.

Helyén volt a szívük

HVSC (11.)–Fehérvár (10.) 14–10 (4–3, 3–1, 2–4, 5–2)

Férfi vízilabda, OB I/B, 17. forduló. Hódmezővásárhely, Városi Sportuszoda. Vezette: Ádám F., Vogel.

HVSC: Tátrai – Szporny 1, Benkő 2, Barna, Szécsi 1, Katona 3, Palotás S. 1. Csere: Kátai-Benedek M. 2, Józsa 2, Kudella, Oláh 1, Vigh 1.

Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Szerettünk volna visszavágni az őszi csúnya vereség miatt. Szerencsére sikerült, jó játékkal rukkoltunk elő. 8–4-ről 10–10-nél egyenlítettek a vendégek, de nem estünk szét, helyén volt a csapat szíve, és megnyertük a mérkőzést. Úgy érzem, kezd összeállni a játékunk.

Nem jutnak rájátszásba

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.)–MAC Ikonok (3.) 3–8 (1–3, 2–5, 0–0)

Jégkorong, OB II., 15. forduló. Szeged, 180 néző.

Vezette: Balla, Pallós P., Sebők K.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Garbacz Máté (84%, 43 védés) – Szabó Zsolt 1, Szalai Gergő, Csanády Zsombor, Gulácsi Ábris, Vojnits Bence 1 (1) – Kurucsai Martin, Szabó Dávid, Barcsik Gergely, Frajka Botond 1, Kiss Benedek (1) – Losonci Ádám (1) – Szalai Ákos (kapus).

Megbízott játékos-edző: Garbacz Máté.

Valós eredmény született

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (7.)–DEAC U23 (4.) 84–82 (30–27, 19–15, 19–20, 16–20)

Férfi kosárlabda, NB I/B, Zöld csoport, 23. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző.

Vezette: Horváth, Hervay, Nagy-Pál.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Pavlovic 4, Kelemen 15/3, Knyur 2, Varga Á. 28/12, Burko 12.

Csere: Bodócsi 5/3, Varga Z. 8/6, Bálint 10/3, Vejinovic, Borbáth.

Edzők: Utasi Gábor, Szablics Péter.

Utasi Gábor: – Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó Debrecent sikerült legyőzni. Szerencsére teljes csapattal utaztak el Hódmezővásárhelyre, a mérkőzésen így valós eredmény tudott születni. Remélem, hogy a továbbiakban is minden fiatal csapat így fog felállni, és nem ezen fog múlni a playoffhelyezés.

Hazai vereség

Szegedi KE–Zsíros Akadémia 57–62 (21–5, 13–21, 5–14, 18–22)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 17. forduló. Szeged, Etelka sori Sportcsarnok.

Vezette: Földi, Lukácsi.

Szegedi KE: Szabó R. 10/3, Czintos 7, Vér V. 14, Pásztor 15, Váradi 7.

Csere: Balatoni 2, Felföldi 2, Fekete. Edzők: Kovács Andrea, Földi Alexandra.

Hatalmas labdamenetek

BVSC-Zugló–Vidux-Szegedi RSE 3:1 (25:21, 19:25, 25:19, 25:21)

Női röplabda NB II., felsőházi rájátszás, Keleti csoport, 4. forduló. Budapest, BVSC-Zugló Röplabda Csarnok, 40 néző. Vezette: Csizmarik, Kaposvári.

Vidux-Szegedi RSE: Ines Pereira, Kádár Gréta, Nyers Noémi, Hűse Zsófia, Kovács-Fiskus Fanni, Gulyás Vivien. Csere: Kiss Boglárka (libero), Fürdök Lilla, Bálint Viktória, Farkas Antónia, Nagy Léna (libero).

Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Nagyon megéreztük a stabil irányító hiányát, de amíg tudott játszani Bálint Viktória, addig pályán tartottuk, utána a feladó poszt beugrója, Gulyás Vivien is minden tőle telhetőt megtett. Nem mindenki hitte el, hogy képesek vagyunk a győzelemre, ezt orvosolni kell. Kiváló meccs volt hatalmas labdamenetekkel, remek megoldásokat mutattunk be, ezért is sajnálom, hogy nem tudtunk pontot szerezni. Ezzel minimális esély maradt a feljutás kiharcolására, de menni kell tovább. A mai ifjúsági torna is rányomta a bélyegét a meccsre, de ahhoz képest, hogy tornán is szerepeltek korábban, nagyon jól teljesítettek a fiatalok. Nem szabad feladni, van még visszavágó is a BVSC ellen, továbbra is keményen kell dolgozni!