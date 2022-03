Már majdnem biztos



Szolnoki Máv Utánpótlás FC (1.) –KÉSZ-St. Mihály FC (10.) 0-6 (0-4)

Női labdarúgás, NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Szolnok, Tiszaligeti Stadion. Vezette: Kovács Fanni (Molnár-Sáska, Nyeste.

KÉSZ-St. Mihály FC: Skoric – Pacsuta, Marcea, Farkas N. (Lovászi, 63.), Papp Sz., Nagy L., Micic, Nagy V., Sajti, Dékány (Koncz B., 68.), Pilán. Edző: Major László.

Gólszerzők: Papp Sz. (8., 12., 39.), Nagy V. (27., 84.), Micic (50.).

Major László: – Magabiztosan hoztuk a kötelező győzelmet. Matematikailag is már majdnem biztos, hogy visszajutunk az első osztályba, aminek rendkívül örülünk.





Fontos lépés



Pick Szeged U21 (3.)–Pécsi VSE (10.) 29-19 (15-10)

Férfi kézilabda, NB I/B, alsóházi rájátszás, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Győr, Hadas.

Pick Szeged U21: Nagy T. 1 – Szilágyi 3, Lőrincz 4/2, Fekete 1, Ludmán 1, Molnár 2, Varga K. 5.

Csere: Kovács Á. 1, Hegedűs, Koszorus 1, Szepesi 1, Radvánszki 2, Csiki 5, Tusjak 2, Gazsó 1.

Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Fontos volt, hogy győzelemmel kezdjük a rájátszást. Védekezésben sikerült viszonylag hamar megtalálni a megfelelő távolságokat, és Nagy Tibi remekelt a kapuban. Fokozatosan felőröltük a vendégcsapatot. A nyitott védekezésük ellen néha nehézkesen támadtunk, de gyors gólokból sikerült többször eredményesnek lenni. Örülünk a magabiztos győzelemnek, ez az első, de fontos lépés volt az osztályozós hely megszerzésének céljából.





Az idény negyedik sikere



QSM-Algyő (10.)–Túrkeve (12.) 34-25 (15-14)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló.

Algyő, Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnoka, 30 néző.

Vezette: Hovány, Ubornyák.

QSM-Algyő: Széll, Boróczky (kapusok), Czékus 3, Czirják 1, Engi 5, Szilasi, Kádas 1, Kosik, Mészáros 3, Míg 3, Mitrik 4, Morva T., Nagy F. 1, Tóth Á., Pintér 8, Vass P. 5.

Edző: Prislinger Tibor.

Nehéz meccsen nyertek

Makói KC (3.)–Szolnok (8.) 34-27 (17-14)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, 70 néző.

Vezette: Bozó, Mezei.

Makói KC: Balán 2, Kocsis (kapusok), Szilágyi Z. 7, Csányi R. 6, Valaczkai 5, Maróti V. 4, Gazsó B. 4, Miksi I. 4, Árokszállási 2, Lajtár, Hegyi, Benák, Szabó M., Bajorhegyi.

Edző: Miksi István.

Miksi István: – Rendkívül nehéz mérkőzést játszottunk egy rutinos csapat ellen, amely első- és másodosztályú játékosokkal is rendelkezik. Taktikailag fegyelmezettek voltunk, a meccs elején lerohanásgólokkal építettünk fel előnyt, a végére pedig már csak a különbség maradt kérdésnek.





Bravúrsiker



Mezőtúr (2.)–Pick Szeged U23 (4.) 24-25 (11-12)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Mezőtúr, 32 néző.

Vezette: Kovács I., Turák.

Pick Szeged U23: Horváth D., Pedersen (kapusok), Csíki K. 3, Csóti 2, Francia 4, Gárgyán, Jakovljevic 1, Kinyó 3, Pintér 5, Szabó K., Szűcs B. 6/2, Tóth Á.1, Vojnár D.

Megbízott edző: Kis Márk.

Kis Márk: – Foghíjas csapattal érkeztünk a mérkőzésre, így a tisztes helytállás volt a célunk. Végig kiélezett rangadón sikerült elhoznunk idegenből a két pontot. Gratulálok a srácoknak!





Fenomenálisan védekeztek



Levendula Hotel FKSE-Algyő (8.)–Kozármisleny (5.) 19-18 (10-7)

Női kézilabda, NB I/B, felsőházi rájátszás, 3. forduló. Szeged, Etelka sori munkacsarnok, 50 néző.

Vezette: Barna, Kovács B.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Dobó, Szalma, Gadányi (kapusok), Vass V. 2, Nikolayenko 3/1, Miklós K. 3, Lovistyék, Zsilák, Balázs A., Farkas K. 1, Szepesi 3, Simon A. 3, Rózsa, Aracsi, Csáki 4, Németh I.

Edző: Farkas József.

Farkas József: – Jó mérkőzésre és arra számítottam, hogy az aktuális forma dönthet a két pont sorsáról. Az első félidőben, amire felkészültünk, minden taktikai utasítást betartott a csapat, és szinte hibátlanul kézilabdáztunk. Gadányi Maja lehengerlően védett, fe­nomenális élmény volt, hogy nagyjából huszonöt perc alatt mindössze három gólt kaptunk. A támadásaink során agresszív védekezésre számítottunk, így fontos volt, hogy koncentráltan kézilabdázzunk. Kitették a lányuk a szívüket-lelküket a pályára. Éppen, hogy bekerültünk a felsőházi rájátszásba, ahol eddigi három mérkőzésünket mind megnyertük. Remélem, hogy az idei pozitív teljesítményünket átmentjük majd a következő idényre is.





Taktikai fegyelmezettség



PC Trade Szegedi NKE (8.)–Győri Audi ETO KC U19 (9.) 34-33 (19-13)

Női kézilabda, NB I/B, alsóházi rájátszás, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 200 néző.

Vezette: Héjja, Kónya.

PC Trade Szegedi NKE: Budai, Porobic (kapusok), Frányó 3/1, Szécsi 7/3, Dudás 3, Homoki 1, Szabó F. 7, Baráth, Farkas A. 4, Csoknyai 4, Rácz P., Prezeneczki, Kozma, Jovanov, Lantos, Szabó L. 5. Edző: Vadkerti Attila.

Vadkerti Attila: – Nagyon elégedett vagyok a hozzáállással és azzal, hogy a mérkőzés nagyobb részében a lányok betartották a taktikai utasításokat.

Rossz lövési hatékonyság

HLKC (7.)–Bácsalmás (2.) 19-32 (11-17)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Hársfalvi, Mórocz.

HLKC: Budai – Berei 1, Nagy 3, Török 1, Blaskovics 2, Ötvös 6, Prikler 1.

Csere: Áncsán (kapus), Kovács, Földesi, Klemm 3, Rácz 1, Molnár, Petróczi 1. Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: – Negyven százalék alatti lövési hatékonysággal borítékolható a nagy különbségű vereség egy ilyen játék­erőt képviselő ellenféllel szemben. Megérdemelten vitte el a két pontot a sokkal koncentráltabban játszó Bácsalmás.





Szétszórtan kézilabdáztak



KSZSE (6.)–Mezőtúr (11.) 23-23 (13-13)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Szeged, Etelka sori munkacsarnoka, 50 néző.

Vezette: Körmendi, Tárnyik.

KSZSE: Jakab – Horváth 4/3, Forgó 7, Boros, Borbás, Szigetvári 4, Vörös 1. Csere: Lukács (kapus), Csécsei, Fehér, Szorcsik 3, Csáki 4.

Edző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: – Nagyon türelmetlenül, egyénieskedve és szétszórtan játszottunk. A vendégek megérdemelték az egyik pontot.





Érvényesült a papírforma



Kecskemét (1.)–Deszk (9.) 40-22 (18-10)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 16. forduló. Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Majoros, Osvai.

Deszk: Ágoston R., Rácz G. (kapusok), Draxler D. 3, Kiss-Draxler O. 3, Farkas Cs., Gercsó 6/1, Hadobás 1, Horváth P. 1, Lukács 1, Sulyok 3, Szél E. 1, Széll N., Tarján 2, Vér 1.

Játékos-edző: Kiss-Draxler Orsolya.





Sikeres recept



Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (5.)–Kecskemét U23 (8.) 67-65 (16-25, 20-17, 12-16, 19-7)

Férfi kosárlabda, NB I/B, Zöld csoport, 26. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 270 néző.

Vezette: Gergely, Domán, Drenyovszki.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Varga Á. 19/6, Bodócsi, Bálint 13/3, Pavlovic 11, Burko 13.

Csere: Vejinovic, Kelemen 11, Borbáth, Varga Z., Knyur.

Edzők: Utasi Gábor, Szablics Péter.

Utasi Gábor: – Egy nagyon szimpatikus Kecskemétet sikerült legyőzni. A recept ugyanaz volt, mint az előző meccseinken. Van szíve a csapatnak, és ilyen végjátékkal bárkit meg tudunk verni.





Elszalasztott lehetőség



Törekvés SE (3.)–Szegedi KE (7.) 61-52 (8-8, 26-18, 16-12, 11-14)

Női kosárlabda, amatőr NB I., 19. forduló. Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont. Vezette: Molnár T., Gombos:

Szegedi KE: Czintos 18/6, Szabó R. 8, Vér V. 13, Váradi 4, Pálfi 1.

Csere: Balatoni 2, Pásztor, Gál 6, Felföldi, Fekete.

Edzők: Kovács Andrea, Felföldi Alexandra.

Kovács Andrea: – Sajnálhatjuk, hogy nem tudtunk élni a lehetőséggel. Gratulálunk ellenfelünknek!





Megoldottak minden feladatot



Vidux-Szegedi RSE (2.)–Szolnok (4.) 3:0 (25:15, 25:17, 25:12)

Női röplabda NB II., felsőházi rájátszás, Keleti csoport, 6. forduló. Szeged, SZTE JGYTF Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Topolya sor, 20 néző.

Vezette: Takács. Oláh.

Vidux-Szegedi RSE: Ines Pereira, Hűse Zsófia, Kovács-Fiskus Fanni, Kádár Gréta, Nagy Mína, Kertai Júlia.

Csere: Kiss Boglárka (libero), Nagy Léna (libero), Farkas Antónia, Gulyás Vivien. Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Ezen a héten az ifjúsági tornára való felkészülés volt fókuszban, a felnőttkeret tagjai is sokat segítettek a munkában. Így is kötelező volt simán nyerni, és a lányok meg is feleltek ennek az elvárásnak. A felnőttek megoldottak minden feladatot, így a holnapi, nagyon fontos torna előtt nem kellett játszaniuk az ifjúságiaknak.





Elhalasztották



HVSC–Neptun

Férfi vízilabda, OB I/B, 19. forduló.

A szombaton 10.30 kiírt bajnoki mérkőzést a hódmezővásárhelyi csapat kérésére elhalasztották, mivel az együttes gerincét adó kilenc játékos az EATON Magyar Egyetemi és Főiskola Bajnokság (MEFOB) gödöllői selejtezőjén vett részt Szegedet képviselve. A találkozó új időpontjáról még nem született döntés.