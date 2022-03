A tőle telhetőt megtette a Pick Szeged, legyőzte az Elverumot idegenben, így meccsben maradt az automatikusan negyeddöntőt érő második helyért. Az Aalborg magabiztos sikert aratott Montpellier-ben (31-33), így a Tisza-partiak abban bízhatnak, hogy a THW Kiel pontot hullajt a PPD Zagreb otthonában – ez a mérkőzés lapzártánk után ért véget.Bombac és Tönnesen, valamint a már nagyjából két éve szinte folyamatosan rehabilitáló Stepancic nélkül továbbra is akadoznak a szegedi támadások. Martins és Garciandía váltótárs nélkül maradt Elverumban, ráadásul a formájuk egy félidőn át az átlagot sem érte el. Góljaival és asszisztjaival Bodó Richárd hozott frissességet a norvég kapu elé, míg a szünet után a portugál irányító már szebbik arcát mutatta. A spanyol jobbátlövő is próbálkozott, küzdött, ami a hajrában egy fontos átlövésgólban, majd egy vetődő mentésben nyilvánult meg.

A védelemre és a kapusteljesítményre panasz nem lehetett. A Mackovsek–Gaber-tengely a tizenhárom védést bemutató Miklerrel mindössze huszonnégy lőtt gólon tartotta a norvég bajnokot. A két szlovén jó játéka azért is fontos, mert így Bánhidi a támadásokra koncentrálhatott, frissebben vehette fel a kesztyűt a hazai védőkkel. A BL-góllövőlistán előkelő helyet elfoglaló Gröndahl nyolc lövéséből csak kétszer talált be, míg az új szezont már a THW Kielben kezdő Eric Johansson nagyrészt csak az első félidőben okozott gondokat a szegedi védőfalnak.

– Nehéz az Elverum ellen kézilabdázni, mert nagyon jó csapatuk van. Kiválóan védekeztünk, és a második félidő egy fontos részében a támadásaink is jól működtek. Ezek mind elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy megnyerjük idegenbeli mérkőzésünket – idézi az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapja Juan Carlos Pastor vezetőedzőt.

Sok idő most sem jut a szegediek regenerálódására, ugyanis szombaton 17.30-kor már bajnoki vár rájuk. A húsz ponttal a tabella negyedik helyét elfoglaló Ferencváros érkezik a listavezetőhöz a Pick Arénába.

A két csapat októberi, budapesti találkozóján kétség sem férhetett a szegedi sikerhez. A félidőben már 10-21 állt az eredményjelzőn, majd 36-26-ra nyert a Pick. Akárcsak akkor, most is több lehetőséget kap majd valószínűleg a két fiatal, Rosta és Blonz, valamint Alilovic is.