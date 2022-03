Április 23-án és 24-én egyelőre még nem ismert helyszínen rendezik meg a férfi kézilabda magyar kupa 2021–2022-es idényének a négyes döntőjét. Egyelőre még csak egy résztvevő kiléte ismert, ugyanis március 9-én a Budakalász 34–26-os sikerével jutott be otthon a legjobb négy közé az Eger ellen. Ma 18 órától a címvédő Telekom Veszprém a Ferencvárossal játszik, míg holnap 17 órától a Pick Szeged a HE-DO B. Braun Gyöngyöst látja vendégül, 18 órától pedig a Fejér-B.Á.L. Veszprém a Grundfos Tatabányát fogadja.Amennyiben bármelyik mérkőzésen a rendes játékidő döntetlennel érne véget, akkor a vendégcsapat örülhet majd a továbbjutásnak.

Az elmúlt heti válogatott szünetet követően szerdán és szombaton is pályára lép a Pick Szeged, egyik sem ígérkezik könnyű feladatnak. Holnap a kupaálmok miatt nem hibázhatnak Bodó Richárdék, míg három nappal később bajnokin lesznek a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellenfelei.



Hétfő délután találkozott a visszatérőkkel Juan Carlos Pastor vezetőedző. A legtöbben hosszabb kilométereket is megtettek az elmúlt héten, elég, ha csak Mikler Rolandra gondolunk, aki szombaton és vasárnap is Németországban lépett pályára a magyar válogatottal. Imanol Garciandía egészen Dániáig utazott a spanyol nemzeti csapattal, ahol az Aranyligában a házigazdáktól 28–25-ös vereséget szenvedtek. A Blonz és Tönnesen fémjelezte norvégokat 37–21-re ütötték ki a dánok, de a franciák is nyertek ellenük 37–29-re. Bogdan Radivojevics kétszer is pályára léphetett a Stanislav Kaspárekkel felálló csehek elleni barátságos mérkőzésen. Szlovénia (Matej Gaber, Nik Henigman, Dean Bombac) Olaszország, Portugália (Miguel Martins) Svájc ellen játszott világbajnoki selejtezőt, kettős győzelemmel kiharcolt továbbjutásuk pedig azt jelenti, a januári tornaszereplésért játszanak majd április derekán: Martinsék Hollandiával, Bombacék Szerbiával.



Ami pedig a Szeged–Gyöngyös párharcot illeti, novemberben még az újszegedi sportcsarnokban találkozott a két együttes. Akkor a 36–26-os hazai sikerből Alexander Blonz nyolc találattal vette ki a részét, a vendégek legeredményesebb játékosa pedig a hétgólos Papp Bence volt.