Így kell a kötelezőt behúzni. A kezdés után nem sokkal gólt szerezni, majd hamar rátenni még egyet, és amíg az ellenfél megpróbál az ütésektől talpra állni, a 23. percben tovább növelni az előnyt, hogy a második félidő már gála legyen.A Szeged-Csanád GA 6–0-ra legyőzte a Budaörsöt a labdarúgó NB II. 27. fordulójában.

A Tisza-partiak jól játszottak, ahogy Toldi Gábor, a vendégek edzője is szimpatikusan nyilatkozta, óriási sebességbeli különbség volt a két csapat között. Írhatnánk, hogy osztálykülönbség, de nem tesszük, ezzel is tisztelve az ellenfelet, mert a Pest megyeiek megpróbáltak játszani, és ez a pozitív hozzáállásukat mutatta, ám belebuktak. Aki látta a Szeged Szentlőrinc és Budaörs elleni legutóbbi két bajnokiját, észrevehette, mekkora szemléletbeli különbség volt az ellenfelek között. Amíg a baranyaiak még véletlenül sem akartak futballozni, és ahol tudták, csalták a játékot, majd ezzel nyertek 1–0-ra, addig a Budaörs nem tolta be a buszt a kapuja elé, hanem felvállalta a nyílt játékot – ki is kapott 6–0-ra.

Hogy mi történt a két meccs között? Erről a hajrában beálló, és 11-esből gólt szerző csapatkapitány, Germán Tamás (34) beszélt lapunknak.

– Azt csináltuk, amit ilyenkor szoktunk: átbeszéltük a szentlőrinci meccset, és levontuk a tanulságokat. Jó csapatunk van, de nem csak a futball, hanem a mentalitás területén is foglalkozni kell magunkkal. Oda kell tenni a teljesítmény mellé az akaratot, és akkor jön az eredmény is – nyilatkozta Germán.

A rutinos játékos a 73. percben állt be, majd a 79. percben megítélt büntetőt értékesítette.

– Kevés lehetőséget kapok a fiatalok mellett, de ha beállok, minél többet szeretnék segíteni. Minden perc, minden gól nekem ajándék – mondta röviden Germán.

Ne feledkezzünk meg Horváth Krisztoferről sem. A fiatal, 20 éves támadó középpályás immár 13 gólos, és az NB II. mesterlövészei között a harmadik helyen áll, ráadásul a gólpasszokkal sem áll rosszul, hétnél jár.