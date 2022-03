Láthatóan elégedett volt az eredménnyel a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Haladás vezetőedzője, Németh Szabolcs. Naná, hiszen csapata három vereség után érkezett a Szent Gellért Fórumba, azaz komoly hullámvölgyben van a szombathelyi csapat.

Egy pont jutott

A szakember annak ellenére is értékelte az egy pontot, hogy együttese szerezte meg a vezetést a 29. percben, sőt az egyenlítés után a felső lécet találta el a szombathelyi gólszerző, Tóth Milán a 87. percben...A másik, szegedi oldal vi­­szont annak ellenére sem volt elégedett az iksszel, hogy hátrányból sikerült az egyenlítés. Az első félidőben a kapott gólon kívül nem volt helyzete a Haladásnak, de a Szegednek sem sok, talán ez alól kivétel Kóródi fejese. A szünet után Horváth K. volt szemben Ró­­zsával, a kapus védett, Temesvári fejese életveszélyesen ment keresztbe a kapu előtt, de lemaradtak a társak, illetve Bencze lövése kötött ki Rózsa kezében, valamint Haruna rossz átvétel után elkapkodta a lehetőséget a 11-es ponton, ezenkívül pedig szerzett még két lesgólt is a hazai együttes – és persze ott a másik oldalon az a bizonyos felső léc. Szóval a pohár inkább félig üres, mint félig teli, de a Haladással szembeni négypontos szegedi előny legalább megmaradt.

Tompábban kezdtek

– A helyzetek alapján, és ha a meccs összképét nézzük, akkor győzelmet érdemeltünk volna, a gólon kívül kétszer lesről is betaláltunk. Az első félidőben kicsit tompábbak voltunk a megszokottnál, így adtunk egy kis előnyt a Haladásnak, ezért egy picit mérges is voltam. Ekkor is nekünk volt két lehetőségünk, amelyek közül ha Kóródi fejese bemegy, akkor könnyebb lett volna a második félidőben megnyerni a találkozót. Összességében sajnálom, hogy két pontot elhullajtottunk – nyilatkozta a meccs után a szegedi csapatkapitány, Gajdos Zsolt, aki kiharcolta az egyenlítést megelőző 11-est, amelyet Horváth Krisztofer értékesített.Az egy dolog, hogy az 1–1 miatt a Szeged immár egymás után hatodik mérkőzése óta nem tudja legyőzni a Haladást, ám az meg a másik oldal, hogy egy ilyen ellenféllel szembeni iksz után elégedetlenek lehetünk az egy ponttal. Ez azt jelenti, a Tisza-parti alakulat nem véletlenül áll a tabella legjobbjai között. Becsüljük meg ezt a helyzetet, hiszen régen volt rá példa...

Remek hangulat

Ne feledkezzünk el a meccs hangulatáról sem. A hazai ultrák újra fantasztikus légkört teremtettek, miközben nagyjából öt szombathelyi drukker is hallatta a hangját. A tábor türelmes volt, végig biztatta a csapatot, amely legalább az egy pont megszerzésével igazolta, soha nem adja fel. Maga a meccs kiváló volt a két élcsapat révén, ráadásul a mezőny legjobb védelmei közül kettő találkozott egymással. Mégis változatos, érdekes, izgalmas, hullámzó volt a játék, főleg a második félidő. Jogos volt a végén a Szép volt, fiúk! rigmus.A forduló utolsó meccse, a Kecskemét–Vasas mérkőzés lapzártánk után ért véget.

A Szeged-Csanád GA vasárnap Szentlőrincen folytatja a bajnokságot, majd március 9-én (szerda) a Budaörs érkezik a Szent Gellért Fórumba.