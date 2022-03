Az utóbbi három meccsen nem tudott pontot szerezni a Makó FC, ráadásul a kapuba sem sikerült betalálniuk a Maros-partiaknak: mindennek következményeként lecsúszott a dobogóról Siha Zsolt csapata. Vasárnap 14 órától egy igazi hatpontos meccset játszik a Makó, amely a tabellán közvetlen mögötte álló MTK Budapest II.-t fogadja.



– Próbálunk rájönni, mi lehet a probléma. Ugyanaz a csapatunk, ami eddig is volt, mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól teljesítsünk, de valami hiányzik. Két olyan meccset ve­­szítettünk el egy–nullra, ahol nem érdemeltünk vereséget, viszont a helyzetkihasználásunkkal volt probléma. Picit ön­­zetlenebbnek kell lennünk, és bátrabban kell futballoznunk. Ami ősszel könnyen jött, azért most még többet kell tenni. Az élet mindig próbál döntetlenre játszani, a futballban is valamikor ad, valamikor pedig elvesz. Ugyanúgy dolgozunk, mint ed­­dig, és az a célunk, hogy újra szórakoztató játékkal szerezzünk pontokat. Nincs okunk ag­­godalomra, nagyon szép őszt zártunk, mondhatni bebiztosítottuk a bennmaradásunkat. Et­­től függetlenül előbb az első tíz között szerettünk volna zárni, majd még magasabb célokat tűztünk ki magunk elé: igenis szeretnénk odaérni a dobogó alsó fokára! – mondta lapunknak Babolek Zoltán, a Makó játékosa.



Csupán egy győzelemre van a hatodik Paks II.-től a Hódmezővásárhelyi FC. A kék-sárgák most ahhoz az ESMTK-hoz utaznak, amellyel ebben a szezonban már kétszer játszottak, ám a bajnokságban és a kupában is vereséget szenvedtek a pesterzsébetiektől.



– Egy nagyon masszív, egységes csapatról van szó, hátrányból már többször is felálltak. Az őszi meccsekhez képest mi is sokat fejlődtünk egyénileg és csapatszinten is. Ha nem követünk el olyan egyéni hibákat, mint például azon a két mérkőzésen elkövettünk, akkor győztesen hagyhatjuk el a pályát. Érezhető, hogy tudatosabban játszunk, összeszokottabban mozgunk és fegyelmezettebbek is vagyunk. Végre pozitívba fordult a mérlegünk is a Fradi II. elleni győzelemmel. Nem is szeretnénk magunk mögé nézegetni a tabellán. Persze könnyebb is így futballozni, hogy nincs rajtunk nyomás a tabella miatt, de szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban – nyilatkozta Bata Kristóf, a HFC támadója.