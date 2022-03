Mint a 80-as, 90-es években az SZVSE- vagy a SZEOL-pályán több mint tízezer néző előtt: Major László passzolt, Orosházi László szervezett, dr. Kováts Gábor kérte a labdát, dr. Tóth János bejátszotta a bal oldalt, Kemenes Zoltán fejpárbajt nyert. Persze, mindez csak azután, mikor Himer István megtartotta a taktikai értekezletet.

Egykori legendák léptek pályára Kiskundorozsmán hagyományteremtő jelleggel, és nagyjából 50 nézőt még a kora esti hideg sem tudta eltántorítani attól, hogy megnézze a találkozót, amelyet Rácz László és Klapcsik István vezetett.A Homokhátsági válogatottban többek között kiskundorozsmai, röszkei, mórahalmi és zsombói játékosok kaptak helyet, így például összeállt a Gábor Zoltán, ifj. Ottlik Sándor kőkemény belső védőpáros, előttük pedig Fazekas István és Papdi Csaba osztogatta a labdákat. Bármelyik csapatnál is volt a labda, az bizony jó helyre került, technikás megoldásokban egyik fél részéről sem volt hiány. Ám mivel a szegediek többször kerültek a kapu elé, és ott három fejes gól révén háromszor betaláltak, így meg is nyerték a baráti összecsapást.

– Egykor csodáltuk ezeket a játékosokat, akik 10-15 ezer néző előtt játszottak. Minden labdaérintésük tanulmány még ma is. Ami pedig Kiskundorozsmán a pályán az elmúlt években megvalósult, megdobogtathatja a helyiek szívét is. Ebben ifjabb Ottlik Sándornak is nagy a szerepe, én pedig büszke vagyok erre a fejlődésre – nyilatkozta a terület önkormányzati képviselője, a meccsen kapusként is részt vevő Mihálffy Béla.

Jegyzőkönyv





Homokhátság válogatott–SZEOL AK öregfiúk 0–3 (0–2). Homokhátság válogatott: Mihálffy B. (Bubori) – Csányi, Gábor Z., ifj. Ottlik S., Tanács A. – Lesznek F., Papdi Cs., Fazekas, Kuti Á. – Mihálffy Zs., Szilágyi (Farkas Á.). Csa­patvezető: Ottlik Sándor. SZEOL öregfiúk: Kopschitz – Szrenka, Turján, Szabó B. – Zámbori, Orosházi, Major L., Gerecz P., Lehota – dr. Kováts, Mádi. Csere: Bernát, Kothencz P., dr. Tóth J., Puskás Cs., Kemenes, Krajczár. Csapatvezető: Himer István. Gólszerzők: Mádi, Lehota, Kemenes.