Megismétlődött a múlt heti forgatókönyv a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójában: A Szeged-Csanád GA II. pénteken ugyan két pontra feljött az SZVSE mögé, de a Vasutasok ha szorosan is, de behúzták szombati meccsüket.

Nem történt meglepetés péntek este, a Szeged-Csanád GA II. magabiztos győzelmet aratott a sereghajtó Apátfalva fölött. A szombati nap kérdése így az volt, hogy visszaáll-e az ötpontos különbség a tabella első és második helyezettje között. A válasz végül igen lett, de erre majdnem 80 percet kellett várnia az SZVSE-nek, amely helyzetek sokaságát puskázta el a DAFC ellen: a végén azonban egy megcsúsztatott labdát Sorin közelről passzolt a hazaiak kapujába.

Fordított Mórahalmon a Tiszasziget, amely így értékes három pontot szerzett, a gyors gólváltást követően pedig a szünet után győzte le a Bordányt a Hódmezővásárhelyi FC II. Nem hozott gólt viszont a Deszk–Algyő meccs, amelyen inkább csak a párharcok domináltak.

A Makó II. kétszer is egyenlíteni tudott Kiskundorozsmán, ám a betegségektől sújtott hazaiak a szünet után öt perc alatt eldöntötték a meccset. Hiába került emberhátrányba, tíz emberrel is gólokat tudott szerezni a Szentes az UTC ellen, és otthon is tartotta a három pontot.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–ContiTech-Apátfalva 14–0 (7-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 70 néző. Vezette: Barta Norbert – jól (Kiss R., Gera).

Szeged-Csanád GA: Rodic (Sági, a szünetben), Bokros, Papp D., Mészáros G. (Lippai G., a szünetben), Holcsik (Kubitsch, a szünetben), Dobronoky (Mahler, 54.), Szűcs Zs., Lestyán, Ábrahám, Murár (Csorba, a szünetben), Kapic. Edző: Andorka Péter.

Apátfalva: Szénási – Keresztúri, Fodor, Sinoros Szabó (Mándi, a szünetben), Dimovics (Imre, 63.), Pászti (Csenkó, 63.), Ponczok, Cseszkó, Posztós, Gáspár (Bitter, 21.), Kardos B. Edző: Karsai Gábor.

Gól: Szűcs Zs. (10., 22., 38., 42., 46., 49., 58.), Holcsik (27.), Ábrahám (36.), Mészáros G. (43.), Kapic (51.), Dobronoky (53.), Mahler (68.), Lippai G. (75.).

Jók: mindenki, ill. Pászti, Posztós.

Andorka Péter: – Egy rendkívül sportszerű mérkőzésen reális eredmény született.

Karsai Gábor: – Kiálltunk, és egy sportszerű mérkőzést játszottunk.

Mórahalom–Tiszasziget 1–2 (0-1)

Mórahalom, 150 néző. Vezette: Béleczki László – közepesen (Péter-Szabó, Nagy N.)

Mórahalom: Vígh – Faragó-Barát, Papp D. (Ördögh, 57.), Király (Tajthy, 72.), Suhajda, Kis L. (Abadzic, 82.), Fátyol (Gercsó, 79.), Szűcs D. (Tóth M., 64.), Fődi, Budai, Szalma. Edző: Hódi Mihály

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Lipták, Skribek B., Oláh (Szabó D., 72.), Bálint D., Skribek Á. (Bánóczki, 77.), Albert, Kökény (Vajna, a szünetben), Varga G. (Bálint T., 88.), Godó (Lajkó, a szünetben). Játékos-edző: Bernát Péter.

Gól: Fátyol (7.), ill. Albert (60.), Lipták (80.).

Jók: Suhajda, Fődi, Szalma, ill. Lipták, Albert, Vajna, Skribek Á.

Hódi Mihály: – Olyan gólt rúgtunk, mint amilyet kapni szoktunk. Az ezer sebből vérző csapatom nagyot küzdött, nem érdemelt vereséget. Gratulálok a Tiszaszigetnek!

Bernát Péter: – Az elején egy amatőr kapott góllal feladtuk magunknak a leckét, ezt a második félidőben már jobb játékkal sikerült megoldani.

Hódmezővásárhelyi FC II.–Bordány 4–1 (1-1)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Maurer János – jól (Burzon, Tihanyi).

HFC II.: Kekezovic – Vastag, Papp E. (Barna, 68.), Győrfi (Papp M., 59.), Erhardt, Hajdú (Szőke, 74.), Urbán, Babcsán (Berkó, 74.), Mohácsi (Kecskeméti, 59.), Becsek, Virág. Edző: Bacsa Zsolt.

Bordány: Csúri – Bozsó, Márki, Kemenczés, Mihalkó, Sándor (Szabó Á., 69.), Valach (Fodor, 63.), Farkas F., Visnyei, Krizs (Meszes, 82.), Gáspár. Edző: Vasas Gábor.

Gól: Erhardt (10.), Becsek (46.), Mohácsi (53., 11-esből), Papp E. (67.), ill. Visnyei (12.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Bacsa Zsolt: – A második félidei jó játékunknak köszönhetően megérdemelt győzelmet arattunk. Kezdünk igazi csapat lenni.

Vasas Gábor: – Az eredmény nem tükrözi a meccs képét. Ha a ziccereink felét berúgjuk, akkor magabiztos győzelmet arattunk volna. Bosszantó, hogy egymást követő két meccsen ennyire könnyen befújt tizenegyeshez jutottak az ellenfeleink, az ellenünk elkövetett szabálytalanságoknál, viszont néma maradt a síp.

Deszk–Algyő 0–0

Deszk, 60 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Szabó R., Kádár Németh).

Deszk: Nagy G. – Németh Z., Bódi, Teschner (Matyelka, 89.), Török Gy. (Fóris, 70.), Grósz, Tarjányi, Hovanyecz, Adamov, Markovics, Salánki (Táncos, 55.). Edző: Papp Endre.

Algyő: Siska – Rádi, Bozóki, Bogdán, Daróczi, Törköly (Puskás, 84.), Szil, Kovács M., Miklós (Szlobodnyik, 59.), Bakó, Jernei. Játékos-edző: Kovács Milán.

Jók: Nagy G., Németh Z., ill. Bogdán, Bozóki.

Papp Endre: – Alacsony színvonalú mérkőzésen a két csapat egyszerre a pálya talajával és egymással is megküzdött. Igazságos döntetlen született.

Kovács Milán: – Nem a játék, hanem inkább a küzdelem dominált. Ha holnapig játsszuk ezt a meccset, akkor sem rúgott volna gólt egyik csapat sem.

DAFC Szeged–SZVSE-PizzaMonster 0–1 (0-0)

Bordány, 50 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Baranyi, Fodor).

DAFC: Grund – Szántó (Faragó N., 81.), Nagy M., Fekete Á. (Forgó, 61.), Kis B. (Masa, 82.), Kovács P. (Rádóczi, 66.), Pető, Suták, Bálity, Papp B., Görbe. Edző: Terjéki Tamás.

SZVSE: Zékány – Kormányos, Pócs D., Mészáros Z., Rádai G., Beretka (Deák, 66.), Frank (Papp Á., 73.) Fülöp, Káposzta (Kelemen V., 66.), Taci, Sorin (Lőrinc, 84.). Edző: Paksi Péter.

Gól: Sorin (76.).

Jók: Grund, Suták, Görbe, ill. Fülöp, Pócs, Rádai G., Kormányos.

Terjéki Tamás: – Büszke vagyok a fiúkra, szervezetten és motiváltan játszottak a listavezető ellen. Kár, hogy egy ilyen véleményes gól fosztotta meg őket a pontszerzéstől.

Paksi Péter: – A pályát és saját magunkat is legyőztük, de a helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítanunk. kell.

Kiskundorozsma–Makó II. 4–2 (2-2)

Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Ruzicska Máté – jól (Aczél, Bálint).

Kiskundorozsma: Rozs – Császár, Laczi, Molnár K., Papp N. (Szecskó, a szünetben), Kalapács, Sallai (Agócsy, 75.), Fülöp, Takács (Bárkányi, 83.), Lóki, Bodonji. Edző: Ottlik Roland.

Makó II.: Köteles (Bohák N., 64.) – Bohák D., Rau, Heidrich, Gera, Vas, Bartucz, Czebe (Kardos Á., 75.), Bán (Varga V., 61.), László, Cseh (Kórász, 42.).. Edző: Koczkás Zoltán.

Gól: Sallai (2.), Kalapács (27., 61.), Bodonji (56.), ill. Vas (20., 44., a másodikat 11-esből).

Jók: mindenki, ill. Vas, Heidrich.

Ottlik Roland: – Jelen helyzetünkhöz képest nagyon értékes három pontot szereztünk.

Koczkás Zoltán: – Partiban voltunk, de négy egyéni hiba eldöntötte a mérkőzés sorsát.

Szentesi Kinizsi–UTC 4–0 (0-0)

Szentes, 150 néző. Vezette: Bálint Attila – jól (Zahorecz, Zsótér).

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Varga A. (Szabó M., 76.), Légrádi, Dovics, Szarvas (Sáfár, 85.), Varga Cs., Prozlik (Berta, 78.), Bartucz (Locskai, 57.), Péter (Gyarmati, 85.), Piti, Mészáros M. Edző: Bány Tamás.

UTC: Mészáros L. – Zsömbörgi, Szántó, Péczely (Palakovics, a szünetben), Sós, Nathan (Tekeli, 73.), Jozi, Pesti, Ábrahám, Obi, Horváth A. Játékos-edző: Szántó Dániel.

Gól: Szarvas (59.), Locskai (65.), Péter (73., 75.).

Kiállítva: Légrádi (71.).

Jók: Dovics, Prozlik, Péter, ill. senki.

Bány Tamás: – Amíg az UTC meccsben van, addig nagyon nehéz ellene futballozni. Az első gól után átszakadt a gát.

Szántó Dániel: – A döntő szituációkból rendre mi jövünk ki negatívan, de ameddig rajtam múlik nem adom fel a küzdelmet!