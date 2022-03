Arra számíthattunk, hogy a Zengő Alföld Szegedi TE nyerési esélyekkel utazik Szentgotthárdra, ám az meglepő volt, hogy a férfi tekecsapat szuper­liga 14. fordulójában csapatpontot sem hagy a vasi településen. A találkozón a szegediek kitűnő formában játszottak, különösen Zapletán Zsombor (680 fa) és Kiss Norbert (669 fa) volt elemében, de Karsai László (624 fa) és Brancsek János (646 fa) is remek napot fogott ki. A bajnoki negyedik helyért harcban lévő hazaiak mindössze 4,5 szettpontot tudtak összehozni a szegediek 19,5 szettpontjával szemben... A két együttes a magyar kupában is összecsapott, és a párharc első mérkőzésén 3:.3-as döntetlen született, amely a Zengő Alföld szempontjából biztató a szegedi visszavágó előtt.A Szegvár megint közel járt ahhoz, hogy pontot vagy pontokat szerezzen, ám ahogy eddig többször, most is volt olyan párharc, amelyben csak hét, tíz és tizenhárom fán, illetve egy-két szetten múlt a ferencvárosiak csapatpontszerzése.

A szegváriak 7:1-re kikaptak, így egyre kevesebb esélyük maradt a bennmaradásra.

Zapletán Zsombor volt a mezőny legjobbja. Archív fotó: Karnok Csaba

Jegyzőkönyvek

Férfi tekecsapat szuperliga, 14. forduló: Szentgotthárd–Zengő Alföld Szegedi TE 0:8 (3376:3796). A párok: Cseh B.–Karsai L. 0:1 (2:2, 595:624), Horváth V.–Brancsek J. 0:1 (0:4, 570:646), Cseh M.–Karsai D. 0:1 (1,5:2,5, 544:574), Walcher R.–Zapletán Zs. 0:1 (0:4, 554:680), Pákai Zs.–Kiss N. 0:1 (0:4, 549:669), Takács T.–Fehér B. 0:1 (1:3, 564:603).

Szegvár–FTC 1:7 (3165:3263). A párok: Schmidt L.–Farkas S. 0:1 (2:2, 539:563), Szabics K.–Juhász B. 1:0 (2:2, 517:514), Márton J.–Botházy P. 0:1 (0,5:3,5, 500:547), Puskás B.–Rieger D. 0:1 (1:3, 554:567), Ohát I.–Sárosi K. 0:1 (1,5:2,5, 508:518), Rácz J.–Kovács G. 0:1 (2:2., 547:554).