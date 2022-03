A jégen három szegedinek szurkolhattunk a junior-világbajnokságon, a csapatot pedig a Szegedi Korcsolyázó Egyesület edzője, Szabó Krisztián készítette fel, és kísérte végig a Gdanskban megrendezett versenyen.

– Egy héttel a vb előtt, a nevezési időket látva bíztunk benne, legjobbjaink az első tízbe be tudnak kerülni. Jászapáti Péter és Nógrádi Bence esetében vártuk a legjobb eredményeket, hiszen ők utolsó éves juniorok. Utóbbival meg is beszéltük, hogy nem indul az 1500 méteres távon, hiszen a felkészüléséhez ez nem passzolt, és ráadásul egy napon volt az 500 méteres futammal. Ettől vártuk a legjobbat, olyan időeredményeket futottak, amelyek nagyszerűek, főleg annak tükrében, hogy rossz minőségű jégen versenyeztünk. A harmadik napra picit elfáradtak, de ott is századmásodpercek döntöttek az A döntőről. A váltót is szépen megcsinálták a fiúk, reális esélyt láttunk az aranyéremre. Nem is emlékszem, hogy ilyen sokrétű eredményt produkáltunk volna egy junior-vb-n – összegezte a fiúk teljesítményét Szabó Krisztián.

A hölgyek futamaiban is volt szegedi érdekeltség, hiszen So­modi Maja képviselte a Szegedi Korcsolyázó Egyesületet, aki karrierje második junior-világbajnokságán vehetett részt.

– Ismételten meglepett bennünket a teljesítményével, várakozáson felüli eredményeket produkált. Nem is a helyezéseket emelném ki, hanem azt, ahogy felvette a versenyt a többiekkel, semmilyen technikai problémát nem követett el. A női váltónál ő volt, aki az utolsó körben megelőzte a koreaiakat, akikre nem az a jellemző, hogy bárki előzgetné őket... Ők is gratuláltak a teljesítményéhez. Maximálisan elégedettek lehetünk a Gdanskban nyújtottakkal, külön öröm, hogy a szegediek is ilyen szépen teljesítettek. Reméljük, az olimpiai keretbe felkerülve is hasonlóakra lesz­nek majd képesek! – zárta Szabó Krisztián.