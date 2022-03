A vártnál sokkal többet kellett izgulnia az elmúlt hetekben a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapatának. A bennmaradás elérése került fókuszba, amelyet egy Pécs elleni döntetlennel ér el valószínűleg. Bár az utolsó meccse még a Debrecennek is hátravan, de a címvédő Ferencváros ellen, így a pontszerzése meglepő lenne. Ha marad a Szentes és a Debrecen és kilencpontos, akkor előbbi játszhat a bennmaradásért a másodosztály ezüstérmesével, míg a hajdúságiak búcsúznak az élvonaltól.Búcsúznak

– Szeretnénk egy közönségszórakoztató, jó játékkal búcsúzni az OB I.-es alapszakasztól. Bár még hátravan az osztályozó, azt nem feltétlenül tekintem teljesen a bajnokság részének, így többeknek ez lesz majd az utolsó OB I.-es meccse a Szentesben. Felkészültünk, ugyanakkor azt látom, hogy többen már nincsenek itt fejben, és nem annyira koncentráltak, mint amennyire az elvárható lenne. Bízom benne, hogy ezt félreteszik, és megmutatjuk, hogy az élvonalhoz tartozó Honvéddel is fel tudjuk venni a versenyt – vélekedett a Metalcom Szentes kispadjára február elején kinevezett Szilágyi Péter.Nincs tét



A férfimeccs előtt 16 órától a női bajnokság egyik rangadóját rendezik Szentesen, ahova az Eger érkezik. Most még „tét nélkül”, hiszen az alapszakasz-helyezéseket már nem be­­folyásolja a mérkőzés kimenetele, de április ugyanez lesz a párosítás a rájátszásban az 5–6. helyért.– Nem ismeretlen számunkra az Eger, hiszen a bajnokságban és a kupaelődöntőben is találkoztunk velük. Sajnos mindkétszer fájó vereséget szenvedtünk ellenük, így szeretnénk visszavágni hazai környezetben. A rájátszásban is ők lesznek az ellenfeleink, így még jobban megismerhetjük egymást a közeljövőben – fogadkozott a Valdor fiatal vízilabdázója, Tóth Fruzsina.



Nézőcsúcs



Ma 17 órától mindkét szegedi OB I.-es csapat a BVSC-vel játszik. A férfiak célja itthon a nézőcsúcs és a három pont itthon tartása a rájátszás előtt a jóerőkből álló fővárosiak ellen.Hasonlóan a Valdor Szentes–Egerhez, a BVSC–Szeged SZTE-nek sem lesz tétje a női OB I.-ben. Eredménytől függetlenül a hazaiak a bronzéremért játszhatnak majd a helyosztón, míg a Tisza-partiak a hetedik pozícióért a III. kerületi TVE-vel.