Aki nyer, az végez az A csoport harmadik helyén a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A franciák tizenhat, a magyarok tizennyolc pontot gyűjtöttek eddig, vagyis ha a Tisza-partiak pontot szereznek, akkor biztosan megőrzik dobogós pozíciójukat, és a nyolcaddön­tőben a B csoport hatodik he­­lyezettjével találkoznak majd.

Amennyiben a Montpellier tá­vozik két ponttal, a Szeged lesz a negyedik, és a másik nyolcas ötödikjével fut össze először a kieséses szakaszban.Matekozni és ellenfelet vá­­lasztani sem a hazaiak, sem pedig a vendégek nem tudnak, mivel a Barcelona–Flensburg mérkőzést ugyancsak 18.45-től rendezik ma. Az biztos, hogy a Portón és a Flensburgon osztoznak majd. Előbbi tizenegy ponttal zárta a csoportkört, míg utóbbi spanyolországi találkozója előtt tíznél jár. A németeknek az előzéshez a döntetlen nem elég, mivel az egymás elleni összevetésben a portugál bajnok jobban áll.

A csoportkör nyitányán em­lékezetes mérkőzést játszott a Pick Szeged Montpellier-ben. Az első félidőben már négygólos előnyben is kézilabdázhatott a magyar bajnok, az ötvenötödik percben viszont már 29–26 állt az eredményjelzőn. Remek vendéghajrának köszönhetően 29–29-cel ért véget az akkori találkozó.

Szuper hír a szegedi szurkolók – no meg Juan Carlos Pastor – számára, hogy a keddi tréningen Bombac, Tönnesen és betegsége után Gaber is visszatért a társak közé. Egyedül Stepancic végez továbbra is külön munkát.

– Végig szoros mérkőzésre számítok, hasonlóra, mint amilyet Franciaországban játszottunk le. Kis dolgok dönthetnek majd, de biztos vagyok benne, hogy csakis mi kerülhetünk ki győztesen – osztotta meg várakozását a klubhonlapon Mario Sostaric, aki eddig 225 gólt szer­­zett a Bajnokok Ligájában kék mezben.

A mérkőzés – ahogyan az összes magyarországi sport­esemény – korlátozás nélkül látogatható, nem szükséges hozzá védettségi igazolvány. A Pick Aréna jegypénztárában ma 13 órától lehet belépőket vásárolni, míg a meccs előtt 16.45-től lehet elfoglalni a he­­lyeket. A lefújást követően a Felső Tisza-partról induló bu­szokkal biztosítják a hazajutást a belváros felé.