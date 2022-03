Az Egyesült Államokban élő, és a Las Vegas Sup Kayak Clubot irányító Dávid Zoltán, valamint Tótka Sándor, Nádas Bence és Kuli István világrekordot jelentő időt evezett a Colorado folyó Hoover-gáttól a Willow Bea­­chig kijelölt szakaszán.

A 12 mérföldes (18 kilométeres) távot a srácok 1 óra 16 perc 18 másodperc alatt teljesítették, így több mint 8 perccel megdöntötték az eddigi csúcsot, amely egyébként szintén Dávid Zoltán, valamint Kammerer Zoltán és Kulifai Ta­­más nevéhez fűződött.Ez hír járta be nemcsak a ha­­zai, hanem az amerikai sajtót is, és bizony Nádas és Kuli révén az MVM Szeged két kajakosa is érintett volt a különlegességben.



– A Hoover-gát előtti stégen szálltunk vízre, ez teljesen legális és engedélyezett, és Kammererék idejét szerettük volna megdönteni. Ehhez jó idő volt, a formánk is rendben volt, így sikerült az eddigi eredményt nyolc perccel felülmúlni. Egyes hajókban tudtuk le a 18 kilométert, mindig aki elöl volt, az húzta az iramot, és kilométeres etapokban váltottuk egymást. Televízióba hívtak bennünket, élő adásban szerepeltünk, azaz nagy érdeklődéssel figyelték a helyszínen is a rekordkísérletet és -döntést – nyilatkozta az edzőtáborból kedden hazatért olimpiai negyedik Nádas Bence a szegedi városi televízió Aréna című műsorában.



Hüvös Viktor tanítványai a megszokott dél-afrikai helyszín helyett választották Las Vegast, amelyben segített a magyar szövetség is. Az ott élő Dávid Zoltán révén pedig minden eszköz és lehetőség adott volt.

– Az itthoni hőmérséklethez képest 20–25 Celsius-fokban dolgozhattunk, és abszolút nem edzőtáborként fogtuk fel, in­­kább kikapcsolódás volt. A Grand Canyon fantasztikus él­­mény volt, a Hoover-gát szintén, és voltunk Nascar-versenyen, illetve NHL-meccsen is – mondta Nádas.



A terveiről így beszélt:

– A tavalyi eredmények után motiváltan állok ehhez az évhez, hiszen a K2 500 méteres szám bekerült az olimpiai programba. Persze előbb az egyest szeretném hozni jól, majd Tótka Sándorral eredményesen kell szerepelni a válogatókon és a világkupán is – mondta végül Nádas Bence.