Pénteken az 1500 méteres gyorsúszás döntőivel kezdődött a Modern Városok kupája szegedi állomása: a férfiaknál Rasovszky Kristóf most sem talált legyőzőre, a Szegedi Úszó Egylet versenyzői közül Farkas Tamás ötödik, Paksi Zsombor pedig hetedik helyen végzett, míg Szatmári Máté (Hód Úszó SE) a tizedik lett.

A hölgyeknél Rohács Réka nyert, megelőzve Vas Lucát (SZUE). Szombaton 200 méteres férfi pillangóban világcsúcstartó Milák Kristóf nyert simán ebben a számban, majd 100 méter gyorson sem talált legyőzőre.100 méteres női gyorsúszásban kisajátították a dobogót a Csongrád-Csanád megyei úszók: a számot a Hód Úszó SE versenyzője, Ugrai Panna nyerte, mögötte Pádár Nikolett (SZUE) és Szőke Zita (NICS-HSÚVC) ért célba. Ugrai 200 méter női vegyesúszásban második lett Sebestyén Dalma mögött, míg klubtársa, Pető Bence negyedik lett ötven méter férfi pillangóúszásban.

Szombatra jutott még egy arany­érem a megyei úszóknak, hiszen az ötvenméteres férfi mellúszásban Nagy Zoltán (Hód Úszó SE) nyerte a döntőt, aki egyedüliként úszott harminc másodpercen belüli időt a mezőnyből. A zárónapon Vas Luca harmadik lett 800 méteres gyorsúszásban, a szintén SZUE-s Csókás Kira ötödikként ért célba. Akárcsak száz méteren, 50 méter gyorson is Ugrai Panna győzött, a második helyen Pádár Nikolett csapott célba, a futamban érdekelt volt még Grexák Nóra (NICS-HSÚVC) is, aki ötödik lett. Szőke Zita bronzérmet szerzett 100 méter pillangón, ugyanitt Varga Kata (SZUE) ötödikként végzett, majd 200 méter háton negyedik lett.



Pádár Nikolett és Ugrai Panna 200 méter gyorsúszásban is összecsapott, ezt most előbbi nyerte, Szőke Zita ötödik, Vas Luca hatodik, Varga Kata pedig nyolcadik lett. A hétvége zárásaként Milák Kristóf 200 méter gyorson is nyerni tudott, így három futamgyőzelemmel távozhatott Szegedről.