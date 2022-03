Több játékos is érkezett a Hódmezővásárhelyi FC védelmébe a télen: a kék-sárgák ugyan el­veszítették az első meccsüket a Dunaújváros otthonában, az­­óta viszont öt mérkőzésen csupán egy gólt kaptak, négyet pedig meg is tudtak nyerni.– Olyan játékosok kerültek hozzánk télen, akik meghatározó szerepet tudnak betölteni. Az érkezők az első perctől kezdve ilyen játékosokká tudtak válni. Az érkezők mellett nem változott meg az öltözői hangulat, sőt, még erősödött is, ennek tudhatjuk be, hogy ilyen jól sikerült a tavasz kezdete – mondta lapunknak Koncz Zsolt, a HFC edzője.

– Amikor tavaly nyáron a csapathoz kerültem, majd meg­­ismertem a társaságot, ak­­kor is azt mondtam, többre hivatott a csapat, mint hogy a kiesés ellen kellene küzdenie. Nyáron többfelé is kinyílvánítottam, hogy szeretném, hogy ötvenszázalékosan szerepeljen a csapat, akkor többen kinevettek, hogy az nagyon sok. Nem akarok párhuzamot vonni, de tavaly 46 pontot szerzett a HFC, ha az ötven százalékot nézzük, akkor tizenegy ponttal mondtam többet a tizenkilenc győztes meccsel. A mostani szerepléshez kellett az is, hogy más irányt vegyenek az elképzelések a vezetőségben. Fontos kiemelnem, hogy minden feltétel adott, hogy jól szerepeljünk – tette hozzá a HFC trénere.

A vásárhelyiekre a folytatásban két komoly meccs vár, hiszen a harmadik Balassa­gyarmathoz látogatnak, majd megyei rangadót játszanak a Makóval hazai pályán.

– Minden mérkőzésre úgy tekintünk, mint a legnehezebb találkozó, mindig csak a következő ellenfélre készülünk. Az NB III.-ban bárki bárkit legyőzhet, teljesen mindegy, hogy kivel és hol játszunk, nekünk kell egységesnek maradnunk, és ha hozzá tudjuk tenni azokat az egyéni teljesítményeket, akkor sikeresek lehetünk – zárta Koncz Zsolt.