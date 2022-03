Jön az alapszakasz utolsó előtti fordulója a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában. A Naturtex-­SZTE-Szedeák azt a Pécset fogadja, amely számára már eldőlt, hogy az alsóházban folytathatja majd a középszakasz során. A korábbi szegedi kedvenc, Andrija Csirics által irányított baranyaiak szerdán mérkőzést pótoltak a Szolnok ellen, az Olajbányász pedig hiányzói ellenére is simán tudott nyerni Pécsett.

A szegediek ellenfele nemrég légióst is cserélt, Michael Bryson helyett a szintén amerikai Donovan Donaldson érkezett a PVSK-hoz, aki korábban Zalaegerszegen és Jászberényben is játszott már az A csoportban. A Szedeák is vereségből érkezik a meccsre, hiszen Bognár Kristófék legutóbb kikaptak Nyíregyházán.

– Jól kezdtünk, aztán az ellenfelünknek összejött néhány extra dobás a harmadik negyedben. Ez már elmúlt, néhány dolgot letisztázunk a játékunkkal kapcsolatban, kicsit okosabban kell játszanunk a folytatásban – mondta a találkozó előtt Tayler Persons, a Szedeák irányítója.

Simándi Árpád együttese számára duplán fontos lehet a győzelem, hiszen amennyiben nyerni tud, akkor bebiztosítja a helyét középházban – amennyiben pedig az eredmények is úgy alakulnak, az utolsó körre még marad esélye arra is, hogy elérje akár a felsőházi tagságot jelentő ötödik helyet is.

A Naturtex felkészülése ugyan­­akkor nem volt zök­ke­nő­men­tes a héten, hiszen többen is betegséggel küszködtek, így kérdéses, pontosan milyen rotációval dolgozhatnak majd a mai mérkőzésen. Visszatért viszont a társak közé Kerpel-­Fronius Balázs, a Szedeák csapatkapitányának sérülése szerencsére nem súlyos, így már a többiekkel edzett a héten.

– Szükségünk van erre a győzelemre, ebben pedig sokat tudnak nekünk segíteni a szurkolóink is, sokat számíthatunk az ő segítségükre. A győzelemmel bebiztosíthatjuk helyünket a középházban, és a későbbiekben küzdhetünk a rájátszás eléréséért. Biztos, hogy kemény mérkőzés lesz, ellenfelünk légióst is cserélt, változott a játéka, de nagyszerű szurkolóink segítségével biztos vagyok benne, hogy sikerül majd nyernünk! – tette hozzá Tayler Persons.

Decemberben egyébként si­­mán győzte le aktuális ellenfelét a Szedeák, miután 115–93-ra nyert a Lauber Dezső sportcsarnokban.



Ismét adományt gyűjtenek



Folytatódik a szegedi klub Magyar Református Szeretetszolgálattal közösen szervezett adomángyűjtő akciója, amellyel az ukrajnai háborús menekülteken segítenek. A találkozó előtt várják a szurkolók adományait, akik bébiétellel, tartós élelmiszerrel és pénzadománnyal segíthetnek a bajba jutott embereknek.