1966 után újra amatőr (egykor Szabad Föld) kupát nyert Csongrád-Csanád megyei csapat. Ez volt az esemény 57. kiírása, tehát nem lehet azt mondani, hogy az ilyen sűrűn fordul elő, ezért nagy dolog, hogy a Mindszent után ezúttal az SZVSE-Pizzamonster volt az, amely a magyarkupa-szereplés alapján mint az egyik legtovább jutott megyei bajnokságban szereplő alakulat finálét játszhatott, és ott győzött.Az első félidő egyértelműen a szegedieké volt, és a 30. percben Kormányos Kolos mesteri beadása után Káposzta Tamás érkezett a hosszún, a védő fejjel vette be Szabó Zsombor kapuját.

A második félidőben a semmiből szerzett egy egyébként látványos és szép gólt Tajti révén a Tököl: a középpályás ballal a jobb felsőbe belsőzött a csereként beállt Csajági lekészítése után. A meccs rendes játékidejének végén a bíró kiállította Barizst. A hosszabbítás első ti­­zenöt percében még kereste a gólhoz vezető utat az SZVSE-Pizzamonster, a ráadás második részében már meg is találta. A 106. percben Mészáros Zoltán labdája után Taci Andi volt eredményes, majd a 118. percben a csereként érkező Papp Ádám biztosította be a szegedi győzelmet, itt Frank Boldizsár labdaszerzését kell megdicsérni.

Paksi Péter: – Jó mérkőzés volt. Az előnyünk tudatában a második félidőt ugyan megnyomta az ellenfél, de ezt vártuk is, és ez a húsz perc kritikus volt. Sikerült frissíteni, jól szálltak be a cserék, rendeztük a sorainkat, és a kiállítás eldöntött mindent. A hosszabbításban többet járattuk a labdát, és ugyan mi is fáradtunk, de mindig sikerült a szélre kerülnünk, a végén pedig szereztünk két szép gólt. Nagy az örömünk!



Tököl–SZVSE-pizzamonster 1–3 (0–1, 1–1, 1–1)



Labdarúgó amatőr kupa, döntő, Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 900 néző. Vezette: Kovács Imre (Rózsa Dávid, Ring Kevin).

Tököl: Szabó Zs. – Csizmadia (Patály, 111.), Bödő, Árkocsevics, Kulcsár O. – Barizs, Kulcsár R. – Pesuth (Pap B., 86.), Tajti (Sipos, 86.), Kányádi (Csajági, 61.) – Galambos (Fazekas, 94.). Vezetőedző: Mészáros Attila.

SZVSE-Pizzamonster: Czirják – Mészáros Z., Rádai, Káposzta (Papp Á., 70.) – Kormányos (Kelemen V., 108.), Fülöp T., Pócs D. (Lőrinc, 115.), Beretka (Plichta, 83.), Csamangó T. – Amariutei (Frank B., 83.) – Taci (Deák D., 115.). Vezetőedző: Paksi Péter.

Gólszerzők: Tajti (64.), ill. Káposzta (30.), Taci (106.), Papp Á. (118.).

Kiállítva: Barizs (83.).





Hárman a négy között



A Csongrád-Csanád megyei labdarúgókupában három negyeddöntőt bonyolítottak le, és az egyiken meglepetés született, a másik kettő találkozón a magasabb osztályú együttes került tovább.

Így a négy közé a Csengelén 3–3 után 11-esekkel 4:1-re nyerő Szentesi Kinizsi, a Tiszaszigeten 1–0-s győzelmet arató Deszk és az Ásotthalmot idegenben 3–2-re felülmúló Székkutas jutott.

A Mórahalom–SZVSE-Pizzamons- ter mérkőzést május 4-én 17 órától rendezik.