– Tavaly a spanyol negyedosztály­ban játszott, hogyan került a Kosársulihoz?



– Nyár végéig tárgyaltam a menedzseremmel, azonban nem sikerült olyan ajánlatot ta­­lálnia, ami megfelelt volna a fejlődésem és a magánéletem szempontjából. Szeptember vé­­­­gén vettem fel a kapcsolatot a Vásárhelyen játszó Pavlovic Vukkal, majd sikerült itt megállapodnom. Az utóbbi évek legjobb döntésének tartom, hogy ide kerültem. Nagyon gyorsan befogadtak, segítőkészek a csapattársaim. Nem tudtam, hogy mire számítsak, amikor Magyarországra érkezem, meglepett, hogy milyen jó környezetbe kerültem. Úgy érzem, nagyon jó lépés volt, hogy a Kosársulit választottam, minden szempontból jól érzem magam itt!



A bosnyák–szerb kettős állampolgárságú center lepattanókban rendkívül jól teljesít, nagy szerepe van abban, hogy rájátszásba jutott a Kosársuli idén. Fotó: Karnok Csaba

– Egy ötszáz fős faluból, Stupariciből származik, mi miatt döntött úgy, hogy kosárlabdázó lesz?



– Tizenkét évesen, az általános iskola üzenőfalán láttam meg egy toborzóról szóló hirdetést, ahol kezdő kosárlabdázókat vártak, ekkor játszottam először. A lakásunktól két kilométerre volt az edzéshelyszín. Iskola után, este voltak az ed­­zések, az utcán viszont nem volt közvilágítás, így ezt a két kilométert oda-vissza sötétben tettem meg, méghozzá gyalog. Később a klub átköltözött egy másik csarnokba, ez már öt kilométerre volt, ezt is mindennap legyalogoltam azért, hogy járhassak edzésre. A szüleimtől nem kaptam semmilyen támogatást a sportot illetően, azonban elhatároztam, minél jobb sportoló szeretnék lenni. Az első edzőm volt a mentorom, aki minden lehetőséget próbált nekem megadni azért, hogy fejlődhessek, feljebb lép­jek. A közeli legnagyobb vá­­ros­­ba sikerült bejuttatnia egy próbajátékra, ott 13 éves korom után írtam alá az első szerződésemet, egészen 18 éves koromig tartott ez a megegyezés. Nagyon büszke voltam magamra, és az edzőm is rám, hiszen egy olyan helyről indultam, ahol összesen ötven ház van. Tizenhárom éves korom után azonban már egy 150 ezer lakosságú városban sportolhattam. Ekkor jöt­­tem rá, hogy milyenek is a meccsek, milyen az, hogy el­megyünk egy másik városba kosárlabdázni. Tizenhat és ti­­zennyolc évesen ott voltam a boszniai utánpótlás-válogatott bő keretében, majd ott voltam a törökországi felkészülési tornán, ahol válogatottként játszhattam. Ezt követően még nagyobb motivációt kaptam azt illetően, hogy tovább fejlődjek. Időnként a zenicai felnőttcsapattal edzhettem együtt, ezek adták meg nekem azt a lehetőséget, hogy minél magasabbra juthassak el.



– Nemrég edzésfelszerelést küldött otthoni klubjának. Ennyire szoros a kapcsolata a szülőfalu­jával?



– Amikor van szabadidőm, akkor hazautazok, tartom az otthoni klubbal és a lakókkal a kapcsolatot. Nagyon szívesen adok és küldök edzésfelszerelést az otthoniaknak, azért, mert emlékszem, én milyen nehéz helyzetben voltam. Kevés felszerelésem volt, a mai napig nem felejtem el azt, mennyire örültem annak, amikor valakitől kaptam egy cipőt, pólót. Amikor lehetőségem van, akkor nagyon szívesen küldök, hogy a gyerekek átélhessék ugyanazt, amit korábban én. Visokóban idén kezdték el felépíteni újra a klubot, volt olyan szezon, amikor nem is indítottak csapatokat a helyi bajnokságban. Idén bővítették a játékosállományt is, így kötelességnek éreztem, hogy segítsek, már csak azért is, hogy minél több embert ösztönözzek arra, hogy se­­gítsen a gye­­rekeknek a lehetőségeihez mér­­ten. Az én életemet megváltoztatta a sport, szeretném, ha a gyerekek így állnának hozzá nemcsak a kosárlabdához, hanem bármilyen más karrierúthoz. Meg kell érteniük, hogy legfőképpen rajtuk múlik, hova tudnak eljutni, én hiszek abban, hogy a határ csak a csillagos ég.

– Később Visokóba, majd Zenicába került, majd jött Belgrád és Spanyolország. Milyen volt ilyen fiatalon teljesen egyedül megbirkózni a kihívásokkal?



– Tizenhét évesen ismertem meg az akkori menedzseremet, aki Belgrádban talált nekem játéklehetőséget. Kis­korúként költöztem egyedül Szerbiába, így a sporton keresztül megigényeltem a szerb állampolgárságot, a gimnázium utolsó éveit szerb iskolában jártam, megtanultam a nyelvet is, jelenleg is szerbként vagyok regisztrálva Ma­gyaror­szágon. Belg­­rádra a má­­sodik otthonomként te­­kintek. Sosem felejtem el, hogy honnan jöttem, bos­­nyáknak tekintettem magam mindig is. Egy ötvenházas faluból eljutottam egy hárommilliós városba, hálás vagyok, hogy ez sikerült. Fia­talként nagyon magasra nőttem, éreztem, hogy ezt nekem ki kell használnom. Minden alkalommal, amikor nehézségem volt, amikor magányos voltam, vagy olyan csapatba kerültem, ahol nem tudtam beilleszkedni, csak összeszorítottam a fogam, és arra gondoltam: nekem az Isten azt adta, hogy ekkorára nőhettem, ezt ki kell használnom, és kosárlabdáznom kell. Ezáltal minden gondomat meg tudtam oldani.



– Mondhatjuk, hogy az otthoniak példaképként tekintenek önre?



– Nem szeretnék nagyké­pűnek tűnni, de valóban, példaképnek számítok arrafelé. Hallottak rólam, amikor korosztályos válogatott lettem, a mai napig követik a meccseimet, statisztikáimat. Természetesen még többet szeretnék kihozni magamból, az a jövő zenéje, hogy ezt melyik országban teszem majd. Az NBA-t persze nem tartom reá­­lisnak, de szeretném ma­­gamból a lehető legtöbbet ki­­hozni, és minél magasabb osztályban játszani. A profi karrierem elején járok, hiszen a második szezonomat töltöm egy felnőttcsapatban. Nagyon jó fejlődési lehetőség a mostani idény, és nem is zárkózom el attól, hogy maradjak Vásárhelyen.