Győzelem emberhátrányban

KÉSZ-St. Mihály FC (1.)–Gyulai Amazonok (7.) 2–0 (1–0)

Női labdarúgás, NB II., Keleti csoport, 23. forduló. Szeged, KÉSZ Sport Aréna. Vezette: Alafi Beatrix (Kónya, Csékei).

KÉSZ-St. Mihály FC: Csontos – Pacsuta, Marcea, Farkas N. (Lipták, a szünetben), Papp Sz., Nagy L. (Nagy V., 55.), Micic, Sajti, Skoric, Dékány, Pilán.

Edző: Major László.

Gólszerzők: Skoric (4.), Papp Sz. (51. – 11-esből).

Kiállítva: Csontos (65.).

Mindkét megyei NB I./B-s női kézilabdacsapat vereséget szenvedett. ARCHÍV FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN





Elemzés nélkül

HVSC (11.)–YBL WPC (4.) 9–16 (4–5, 0–3, 3–3, 2–5)

Férfi vízilabda, OB I./B, 20. forduló. Hódmezővásárhely.

Vezette: Mohi, Rózsavölgyi.

HVSC: Tátrai – Szporny 1, Kátai-Benedek M. 1, Barna, Szécsi, Katona 1, Palotás S. 1.

Csere: Szőke (kapus), Józsa, Benkő 1, Kudella 3, Oláh 1, Nagy P., Vigh.

Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Gratulálok a vendégcsapatnak, mélyebb szakmai elemzésbe nem mennék bele.



Hamar eldöntötték

Komárom (9.)–Pick Szeged U21 (3.) 22–33 (8–18)

Férfi kézilabda, NB I./B, alsóházi rájátszás, 2. forduló. Komárom, 50 néző. Vezette: Hajdu, Halász.

Pick Szeged U21: Lakatos – Molnár R. 3, Ludmán 4, Koszorus 2, Kovács Á. 2, Szilágyi B. 5/2, Lőrincz 4.

Csere: Nagy T., L. Krivokapics 1 (kapusok), Csókás 1, Gazsó 3, Varga K., Csíki R. 3, Fekete G. 2, Radvánszki 3, Tusjak, Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Az első félidőben kiemelkedő volt a védekezésünk és a kapusteljesítményünk, ami mutat a nyolc kapott gólunk. Rendezetlen védelem ellen sokszor hatékonyan támadtunk, az első félidőben eldöntöttük a két pont sorsát. A második félidőre ez rányomta a bélyegét, kiegyenlített játékot hoztak a csapatok. Örülünk a két pontnak, mert két győzelemmel kezdtük így a rájátszást.



Rossz passzban játszottak

Kiskunmajsa (6.)–Makó KC (3.) 27–24 (13–15)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 17. forduló. Kiskunmajsa, 150 néző. Vezette: Csuka, Kocsis.

Makó KC: Balán – Csányi 7/1, Gazsó 1, Miksi, Valaczkai 4, Maróti 7/2, Szilágyi Z. 2.

Csere: Kocsis (kapus), Bajorhegyi, Fodor 2, Lajtár, Hegyi, Benák, Árokszállási 1. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Rettentő gyenge támadójátékunkhoz hasonló védekezés társult, így a hazaiak megérdemelten tartották otthon a két pontot. Sajnos nem voltunk jó passzban.



Vereség a riválistól

QSM-Algyő (10.)–Kunszntmárton (8.) 27–36 (13–17)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 17. forduló. Algyő, 50 néző.

Vezette: Kovács I., Turák.

QSM-Algyő: Széll, Boróczky (kapusok), Bernáth 1, Czékus 1, Czirják 2, Engi 3/1, Kádas 4, Kosik 3, Mészáros, Szilasi, Mitrik, Morva T., Nagy F., Pintér 3/1, Tóth Á., Vass P. 10/3.

Edző: Prislinger Tibor.



Elizgulták

Pick Szeged U23 (5.)–Törökszentmiklós (1.) 22–24 (10–13)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Pick Szged U23: Horváth D., Kerekes, Pedersen (kapusok), Csíki K. 3, Csóti 1, Jakovljevic 1, Járó, Gyepes, Kinyó 1, Pintér 4, Szűcs B. 3, Vojnár D. 1, Balogh 5, Francia 1, Gárgyán 1, Kovács M. 1.

Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Szoros meccset játszottunk a listavezetővel. A mérkőzés hajrájáig fej fej mellett haladt a két csapat. Sok technikai hibát vétettünk, az utolsó nyolc percet az ellenfél kapusának teljesítményével megnyerte. Sajnos elizgultuk a végjátékot.



Elfáradtak

Pénzügyőr (4.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (8.) 32–27 (15–16)

Női kézilabda, NB I./B, felsőházi rájátszás, 4. forduló. Budapest, Pénzügyőr Sportcsarnok, 60 néző.

Vezette: Ignéczi, Pénczél-Héjjas.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Dobó, Szalma, Gadányi (kapusok), Zsikó, Vass V. 2, Nikolayenko 8/1, Miklós K. 4/1, Lovistyék, Zsilák, Balázs A., Farkas K. 4, Szepesi 2, Simon A. 4, Rózsa 1, Aracsi, Németh I. 2. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Sajnos most nem sikerült azt a formát átmentenünk hatvan percen keresztül, mint ami az elmúlt hetekben jellemzett minket. Keményen és jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos a betegségek miatt jelentősen elfáradtunk. Javítani szeretnénk mihamarabb a hibáinkat, hétvégén egy rendkívül erős és rutinos csapatot szeretnénk legyőzni itthon.



Hozzáállásbeli probléma

Szombathelyi KKA U19 (6.)–PC Trade Szegedi NKE (8.) 33–26 (15–11)

Női kézilabda, NB I./B, alsóházi rájátszás, 4. forduló. Szombathely, 100 néző. Vezette: Hornyik, Zörgő.

PC Trade Szegedi NKE: Porobic, Budai (kapusok), Frányó 10/1, Szécsi 8/4, Dudás, Homoki 2, Szabó F. 1, Baráth 1, Farkas A. 1, Csoknyai 2, Rácz P., Kozma 1, Szabó L. Edző: Vadkerti Attila.

Vadkerti Attila: – A fejben való hozzáállással vagyok elégedetlen, mert amikor összeszedetten kézilabdáztunk, voltak jó periódusaink.



Vereség tartalékosan

Bácsalmás (2.)–KSZSE (6.) 36–26 (14–11)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 17. forduló. Kelebia, 175 néző.

Vezette: Parádi, Ujhelyi.

KSZSE: Jakab – Horváth 5, Forgó 10/1, Borbás, Szorcsik 2, Szigetvári 2, Csáki 1. Csere: Csécsei 5, Fehér, Boros 1.

Edző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: – Nagyon nehéz volt így két mérkőzésen helytállni, köszönöm a lányok hozzáállását, és fontos, hogy sérülés nélkül megúsztuk ezt a nehéz napot.



Pontosztozkodás a rangadón

Deszk (9.)–HLKC (7.) 25–25 (17–15)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 17. forduló. Deszk, 50 néző.

Vezette: Biri, Kiss S.

Deszk: Ágoston R., Szalma (kapusok), Balázs A. 1, Draxler D. 3, Kiss-Draxler O. 7/1, Gercsó 7, Hadobás 1, Horváth P., Szél E., Széll N. 2/1, Tarján, Sulyok 3, Vér 1. Játékos-edző: Kiss-Draxler Orsolya.

HLKC: Budai, Áncsán (kapusok), Prikler 1, Kovács A. Nagy E. 9, Nagygyörgy, Klemm 4/4, Petróczi 1, Török 3, Blaskovics 1, Rácz V. 3, Molnár Z. 3, Ötvös, Földesi. Edző: Papp Mihály.

Kiss-Draxler Orsolya: – Magabiztos első félidővel nyitottunk. Lendületes játékkal, magabiztos befejezésekkel, ami sajnos nem mondható el a második játékrészről. Meg kell tanulnunk kitartani, és lendületesen kézilabdázni a meccs lefújásáig. Taktikailag fegyelmezetlenek voltunk, nem tartottuk be a megbeszélteket. Bravúros két pontot szerezhettünk volna, ehhez a helyzeteket a végjátékban értékesíteni kellett volna.



23 pontos különbség

Szegedi KE (7.)–Nyíregyházi Kosársuli (6.) 37–60 (10–13, 9–19, 12–12, 6–16)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 20. forduló. Szeged, Etelka sori tornacsarnok.

Vezette: Borgula, Drenyovszki.

Szegedi KE: Váradi 2, Szabó R. 10, Czintos 11, Vér 2, Pálfi.

Csere: Balatoni 4, Tasi 6, Pásztor 2, Felföldi, Fekete, Gál, Szélpál.

Edzők: Kovács Andrea, Földi Alexandra.



Hiányzott a tiszta röplabda

Vidux-Szegedi RSE (2)–Miskolci VSC (6.) 3:0 (25:18, 25:10, 25:11)

Női röplabda NB II., felsőházi rájátszás, Keleti csoport, 7. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 30 néző.

Vezette: Nagy, Dunszt.

Vidux-Szegedi RSE: Ines Pereira, Kádár Gréta, Nyers Noémi, Nagy Mína, Hűse Zsófia, Kovács-Fiskus Fanni.

Csere: Kiss Boglárka (libero), Kertai Júlia, Gulyás Vivien, Farkas Antónia, Nagy Léna (libero).

Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Nehéz volt kiszámítani, hogy az ellenfél játékosairól merre pattan a labda, így nem volt egyszerű meccs, és sajnos nem is segítette a felkészülést az előttünk álló rangadókra. Nem láthattunk túl sok tiszta röplabdát, de a lányok végigcsinálták, dicséret illeti őket. A lényeg, hogy túl vagyunk rajta, és megvan az újabb három pont.