Rangadót nyertek

PICK Szeged U21 (1.)–Százhalombattai KE (2.) 28–27 (14-16)

Férfi kézilabda NB I./B, alsóház, 3. forduló, PICK Aréna, Ludányi Márton sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Csányi, Gadányi.



PICK Szeged U21: Lakatos, Nagy T. 1 (kapusok), Csókás, Gazsó 3, Szepesi 1, Lőrincz 3, Varga K. 5, Koszorus 1, Csíki 2, Fekete G., Radvánszki, Tusjak 1, Szilágyi B. 7, Kovács Á., Hegedűs 1, Molnár R. 3. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Kaotikus mérkőzésen mindkét csapat nyerhetett volna. Az első félidőben gyenge volt a védekezésünk és a kapusteljesítményünk, ez elbizonytalanított minket. A szünet után négygólos hátrányból visszajöttünk, ekkor összeállt a védekezésünk, ekkor átbillent a meccs a mi oldalunkra. A végjátékban nagy nehézségek árán megőriztünk egy gólt az előnyükből. A jövőben nem szabad kapkodnunk, mert ezzel hoztuk vissza a meccsbe ellenfelünket.



Könnyen ment

Makói KC (3.)–Kondoros (9.) 35–32 (22–13)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 18. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Horváth Z., Simó.Makó: Balán R. – Gazsó 12, Csányi 5, Fodor T. 5, Valaczkai A. 4, Árokszállási 4, Miksi I. 3, Szilágyi Z. 1, Szabó M. 1, Lajtár, Hegyi, Bajorhegyi, Horváth B. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Nehezebb mérkőzésre számítottunk, hiszen ellenfelünk több rutinos játékossal rendelkezik. Ehhez képest tízgólos előnyünk volt, amit azért adtunk le, mert lehetőséget adtunk a juniorkorú játékosainknak.



Gólgazdag meccs

Mezőtúr (2.)–QSM Algyő (10.) 46–35 (15–15)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 18. forduló. Mezőtúr, 70 néző. Vezette: Nagy L., Szekeres.

QSM Algyő: Széll – Bernáth 4, Czirják, 2, Engi 2, Kádas 5, Kerülő, Kosik 3, Mészáros D., Míg 3, Morva 1, Nagy F. 3, Pintér 4, Tóth Á., Tóth B. 1, Vass 7/1. Edző: Prislinger Tibor.

Prislinger Tibor: – Nem jött ki a lépés számunkra, rosszul védekeztünk, nem találtuk az ellenszert a Mezőtúr ellen. Támadásban sok hibát vétettünk, de ennyi lőtt góllal illett volna megnyerni a meccset.



Jó hozzáállás

Újkígyós (11.)-PICK Szeged U23 (4.) 30-37 (11-15)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 18. forduló, Újkígyós, 50 néző. Vezette: Herceg, Piller.

PICK Szeged U23: Horváth, Kerekes (kapusok), Csíki K. 3, Csóti, Jakovljevic 6, Járó, Gyepes, Szűcs P. 7, Vojnár D. 3, Balogh 4, Gárgyán 3, Kovács M. 2, Pintér B. 9. Vezetőedző: Balda Ákos.

Balda Ákos: – Mindenki betartotta a megbeszélteket. Könnyű gólokat tudtunk szerezni a kapusaink védése után, teljes mértékben elégedett vagyok a meccsel és a hozzáállással. Kijött az edzésmunka közötti különbség.



A szívük vitte előre őket

Levendula Hotel FKSE Algyő (8.)–Komárom (6.) 29–27 (17–12)

Női kézilabda NB I./B, felsőház, 5. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Maródi, Novák P.

Algyő: Dobó, Szalma, Gadányi (kapusok) – Vass V. 4, Nyikolajenko 3, Miklós 7, Lovistyék 1, Zsilák, Balázs, Farkas K., Szepesi 5, Simon 3, Rózsa, Aracsi 3/2, Csáki 1, Németh I. 2. Edző: Farkas József. Farkas József: – Az első félidőben rengeteg gyors lerohanást tudtunk véghez vinni. A védekezésünk néha felpuhult, de a szívünk vitt előre, és a végjátékban megtartottuk az előnyt. Rendkívül boldogok vagyunk, hogy ez már a negyedik győzelmünk a felsőházban!



Egy félidő jó játék

PC Trade Szegedi NKE (8.)–Mohács (7.) 27–34 (15–16)

Női kézilabda NB I./B, Alsóház, 5. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Rózsahegyi, Südi.Szegedi NKE: Hargitai, Jovanov, Budai (kapusok) – Frányó 4, Szécsi 6/3, Dudás, Homoki 2, Szabó F. 4, Baráth 1, Farkas A. 1, Csoknyai, Rácz P. 1, Prezecki, Kozma 2, Lantos 1, Szabó L. 3. Edző: Vadkerti Attila.

Vadkerti Attila: – Az előző mérkőzéshez képest előrelépés volt egy félidei teljesítmény. Ezt követően érthetetlen módon szétestünk.



Felőrölték őket

Hódmezővásárhelyi LKC (8.)–Gyula (4.) 17–30 (9–11)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 18. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 70 néző. Vezette: Rácz, Takács.

HLKC: Budai, Áncsán (kapusok) – Prikler 1, Nagy E. 6, Klemm 1/1, Petróczi 2, Török G. 2, Berei 1, Földesi, Blaskovics, Rácz V., Molnár Z., Ötvös 4/1. Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: – Egy félidőn keresztül tudtuk megnehezíteni az esélyesebb ellenfelük dolgát. A befejezéséknél a rengeteg hiba megbosszulta magát. Az első félidőben meg tudtuk tartani magunkat a jó védekezésnek és kapusteljesítménynek köszönhetően, de ez a második játékrészre már nem volt meg. A nem konzekvens játékvezetés rendre minket sújtott, így a fizikálisan is jóval erősebb ellenfelünk fokozatosan felőrölt minket.



Hagyományt törtek

KSZSE (6.)–Deszk (9.) 33–25 (15–13)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 18. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Matic, Nádasdi.

KSZSE: Fodor (kapus) – Csécsei 3, Forgó 9 (3), Giricz 5, Horváth 8, Szigetvári 4, Csáki 4. Csere: Jakab (kapus), Fehér, Boros, Szorcsik, Vörös. Edző: Farkas Kitty.

Deszk: Ágoston, Szalma (kapusok) – Balázs, Draxler D. 4, Draxler O. 3/2, Farkas 2, Gercsó 5, Hadobás, Szél, Széll 2, Tarján, Vass 7, Vér 2, Horváth P. Játékos-edző: Draxler Orsolya.

Farkas Kitty: – A hagyományoktól eltérően most jól kezdtük a mérkőzést, és gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattunk a helyi rangadón. Gratulálok a lányoknak!

Draxler Orsolya: – Sikerült a szezon legrosszabb formáját hoznunk. Reméljünk, innen csak feljebb visz az út!



Higgadtan nyertek

Oázis SC (14.)–HVSC (11.) 6–8 (2–2, 1–1, 2–2, 1–3)

Férfi vízilabda OB I./B, 21. forduló. Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Fodor, Donauer.

HVSC: Tátrai – Benkő 1, Barna 2, Szécsi, Katona 2, Palotás, Oláh. Csere: Nagy P. (kapus), Szporny, Kátai-Benedek, Kudella 1, Ladóczki 1, Vigh 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, mivel ellenfelünk a ki­esés ellen küzd, így nem adják olcsón ezt a meccset. Büszke vagyok a csapatomra, mert végig higgadtak tudtunk maradni, a lélektanilag fontos pillanatokban gólokat szereztünk.



Egyenlítettek

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-DEAC U23 77–62 (18–16, 19–10, 23–25, 17–11)

Férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoport, rájátszás, negyeddöntő, 2. mérkőzés. Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 300 néző.

Vezette: Varga, Vadász, Mintál.

Kosársuli: Pavlovic 13, Bodócsi 2, Kelemen 11/6, Varga Á. 14, Burko 15. Cserék: Varga Z. 20/6, Bálint 2, Knyur, Vejinovic. Edzőpáros: Utasi Gábor, Szablics Péter.

A három győzelemig tartó párharc állása: 1–1.

Utasi Gábor: – Igazi playoffpárharcnak lehetnek szemtanúi a nézők. Minden meccs ilyen, az idegenbeli meccsünk volt a kivétel, mert nem dobtunk be semmit, de az csak egy kisiklás volt. A csapatnak ez a valós arca. Végig kontrolláltuk a mérkőzést, bementek azok a dobások, amiknek be kellett menni, és a védekezéssel ezúttal sem volt gond, hiszen a játékosok betartották, amit megbeszéltünk. Ennek köszönhető, hogy a szokásosnál simábban nyertünk.



Idegenben nyertek

TFSE-MTK U23 (8.)–Szegedi KE (7.) 38–46 (6–10, 12–8, 8–18, 12–10)Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 21. forduló. Budapest, TF L2 terem, vezette: Novák, Hartai.

Szegedi KE: Czintos B. 12/6, Szabó R. 3/3, Vér V. 6, Váradi N. 4, Fekete A., Balatoni Z. 2, Tasi R. 9/3, Felföldi L., Vér A. 8, Gál E. 2, Szélpál P.

Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Gratulálok a lányoknak, főleg a harmadik negyed teljesítményéhez.



Nehézzé vált

DEAC – Vidux-Szegedi RSE 1:3 (16:25, 17:25, 25:22, 23:25)

Női röplabda NB II., felsőházi rájátszás, Keleti csoport, 8. forduló. Debrecen, DESOK Sportcsarnok, 30 néző. Vezette: Rácz, Villás.

Vidux-Szegedi RSE: Pereira, Kádár, Nyers, Nagy M., Hűse, Kovács-Fiskus. Csere: Kiss B. (libero), Gulyás, Farkas A. Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Az első két szettben minden rendben működött, a harmadik szett is jól indult. Két csere után viszont leült a játékunk, a debreceniek pedig ezt megérezték és kihasználták. A DEAC egy jó csapat, ha pedig teret adnak neki, veszélyessé válik. Most pont ez történt. A lényeg, hogy a negyedik szettben megszereztük a három bajnoki pontot.



Közel a cél

Nyíregyháza (5.)–KÉSZ-St. Mihály (1.) 0–3 (0–1)

Női labdarúgó NB II., Keleti csoport, 24. forduló. Nyíregyháza, vezette: Dédesi Mátyás (Nagy M., Somody).

St. Mihály: Skoric – Pacsuta, Marcea, Tornyi (Lovászi, 84.), Farkas N., Papp Sz., Nagy L., Micic, Nagy V., Dékány, Pilán. Edző: Major László.

Gólszerzők: Papp Sz. (42.), Nagy V. (53., 78.).

Major László: – Négy fordulóval a bajnokság vége előtt egy pontot kell szereznünk a feljutáshoz. A mai meccsen a lányok a várakozásokon felül szerepeltek, hiszen sokan hiányoztak betegségek, sérülések miatt, le a kalappal előttük!