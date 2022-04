Behozhatatlan az előnyük

Monor (8.)–KÉSZ-St. Mihály FC (1.) 0–3 (0–1)

Női labdarúgás, NB II., Keleti csoport, 26. forduló. Monor. Vezette: Bányai Dorottya (Juhász, Jávorka).

KÉSZ-St. Mihály: Skoric – Pacsuta, Marcea, Tornyi, Farkas N., Nagy L., Micic, Nagy V., Sajti (Csontos, a szünetben), Dékány (Lovászi, 72.), Pilán. Edző: Major László.

Gólszerzők: Pacsuta (34.), Marcea (69.), Sass (80. – öngól).

Kiállítva: Kókai (66. – Monor).

Major László: – Teljesítettük a feladatunkat, gratulálok a lányoknak a bajnoki címhez. Az utolsó két fordulóban megpróbálunk még jó eredményt elérni.



Megbabonázta őket a kapus

Győr (3.)–Pick Szeged U21 (4.) 30–21 (18–13)

Férfi kézilabda, NB I./B, alsóházi rájátszás, 4. forduló, Győr, Egyetemi csarnok, 100 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

Pick Szeged U21: Lakatos – Molnár, Hegedűs 2, Koszorus 3, Tusjak 1, Szilágyi B. 3, Lőrincz 6. Csere: L. Krivokapics, Nagy T. (kapusok), Gazsó, Szepesi, Varga K. 3, Csíki 1, Fekete G. 1, Balogh, Kovács Á. 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Az első negyedórában azt játszottuk, amit elterveztünk, és irányítottuk a találkozót, vezettünk. Ezután kapust cseréltek a hazai­ak, mi pedig teljesen elbizonytalanodtunk, 51%-os védési hatékonysággal zárta a meccset. Sajnos a szünetben nem sikerült rendet tennünk a fejünkben. Vereséget lehet szenvedni, de így nem, ahogy mi tettük, ez szégyenteljes teljesítmény volt.



Vereség a listavezetőtől

QSM-Algyő (10.)–Törökszentmiklósi Székács (1.) 26–40 (12–22)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 19. forduló. Algyő, 50 néző.

Vezette: Bozó, Mezei.

QSM-Algyő: Széll (kapus), Bernáth 3, Czirják 2, Godó, Kádas 3, Kosik 5, Mészáros 4, Míg, Nagy F. 1, Pintér 2, Tóth Á. 1, Vass 5. Edző: Prislinger Tibor.



Kiélezett rangadó

Pick Szeged U23 (6.)–Makói KC (3.) 33–37 (12–22)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 19. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 80 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth V.

Pick Szeged U23: Horváth D., Kerekes (kapusok), Csíki K. 1, Csókás 8/2, Csóti 1, Jakovljevic 2, Gyepes 1, Pintér 4, Szűcs P. 2, Vojnár D. 1, Budai, Francia 5, Vojnár P., Sajben 4, Vidovenyecz 2, Kovács M. 2. Megbízott edző: Balda Ákos.

Makó: Balán, Kocsis, Csörgő (kapusok), Bajorhegyi, Miksi 5, Gazsó 11, Fodor, Lajtár, Csányi 5, Szilágyi Z. 1, Hegyi, Maróti 8, Valaczkai 4, Benák 1, Árokszállási 2. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, ami az eredményből nem látszik. Jó játékerőt képviselnek a fiatal szegediek, a feszes védekezésünknek és a pontos támadásbefejezéseinknek köszönhetjük a győzelmet.



Kezükben volt a sorsuk

PC Trade Szegedi NKE (8.)–Gárdony (1.) 25–27 (14–14)

Női kézilabda, NB I./B, alsóházi rájátszás, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Fibec, Herbák.

PC Trade Szegedi NKE: Hargitai, Porobic, Budai (kapusok), Frányó 2, Szécsi 8/2, Dudás 4, Homoki, Szabó F. 2, Baráth 2, Farkas A. 1, Csoknyai 2, Rácz P., Kozma 1/1, Szabó L. 3. Edző: Vadkerti Attila.

Vadkerti Attila: – A második félidőnek volt olyan pillanata, amikor megnyerhettük volna a mérkőzést.



Buta hibák kulcspillanatokban

Csorvás–HLKC 26–25 (13–10)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 19. forduló. Csorvás, 60 néző.

Vezette: Oláh E., Szikszay J.

HLKC: Áncsán – Molnár, Nagy 10, Török 2, Blaskovics 2, Ötvös 7, Prikler 1. Csere: Budai (kapus), Klemm 1, Rácz, Nagygyörgy, Földesi, Petróczi 2. Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: – A vereség ellenére büszke vagyok a lányokra, mert hatalmasat küzdöttek, és többször is sikerült visszajönnünk három-négygólos hátrányból. Védekezésben kevés hibával dolgoztunk, a kapusteljesítmény is rendben volt. Amikor meg tudtuk volna fordítani a meccs alakulását, támadásban nagyon buta hibákat vétettünk, emiatt nem sikerült pontot szereznünk.



Czintos extrán dobott

Szegedi KE (7.)–ELTE Fortis (9.) 64–54 (17–16, 11–9, 18–18, 18–11)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 22. forduló. Szeged, Etelka sori csarnok. Vezette: Földi, Komáromi.

Szegedi KE: Czintos 25/3, Váradi 9, Szabó R., Vér 12, Tasi 8. Csere: Pásztor 3, Fekete 3, Gál 2, Felföldi 2, Balatoni. Edzők: Kovács Andrea, Földi Alexandra.

Kovács Andrea: – Szoros mérkőzés volt, amelyen mindkét csapat esélyes volt a győzelemre. Hullámzóan kosárlabdáztunk, Czintos Bogi extra támadójátéka biztosította be a mai győzelmet.



Kötelező győzelem

TFSE–Vidux-Szegedi RSE 0:3 (5:25, 5:25, 14:25)

Női röplabda NB II., felsőházi rájátszás, Keleti csoport, 10. forduló. Budapest. Vezette: Vigh, Barabás.

Vidux-Szegedi RSE: Pereira, Kádár, Nyers, Hűse, Bálint, Kovács-Fiskus. Csere: Kiss B. (libero), Gulyás (libero), Nagy L., Nagy M., Kertai, Farkas, Szalay. Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Kötelező 3 pontért jöttünk, amelyet meg is szereztünk. A lányok maximálisan betartották a megbeszélteket. Boldog vagyok, mert lehetőség volt arra, hogy mindenki játéklehetőséget kapjon, amellyel a cserepadunk élt is.



Csalódást keltő eredmény

Cegléd (6.)–HVSC (11.) 12–5 (4–0, 2–0, 3–1, 3–4)

Férfi vízilabda OB I./B, 22. forduló. Cegléd. Vezette: Bujka J., Duray.

HVSC: Szőke X. – Szporny, Kátai-Benedek M. 2, Benkő 1, Szécsi, Katona, Palotás S. Csere: Ujházi (kapus), Józsa, Barna, Ladócki, Oláh, Nagy P. 2, Vigh. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A teljesítményünkre nincs mentség akkor sem, ha a keret fele betegséggel küzdött a héten. Muszáj lesz felrázni a fiúkat, mert még van hátra négy forduló, és többek hozzáállásában csalódtam ezen a mérkőzésen.