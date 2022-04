Az utolsó fordulóra maradt a döntés a női kosárlabda NB I. alsóházában: a BKG és a pécsi PINKK meccse arról döntött, ki végez a 11. helyen, és ki mondhatja magát biztos bentmaradónak. Ehhez a szigetszentmiklósi csapatnak kilencpontos győzelemre lett volna szüksége ahhoz, hogy megelőzze riválisát, ám végül csak 76–70-re nyert, így utolsó helyen zárt.

A két csapatban egy-egy szegedi játékos küzdhetett a célokért, hiszen a BKG-ban Vári Zita, míg a PINKK-ben Jáhni Zsófia lépett pályára.– Fiatal, rutintalan csapatként indultunk neki az évnek. Voltak problémáink ebből adódóan, de önmagunkhoz képest jó teljesítményt hoztunk, sok mérkőzésen helytálltunk. Nehézkesen indult az év számomra is, hiszen csapatot és várost is váltottam, mivel felköltöztem Pestre. Volt egy olyan időszak, amikor át tudtam ezt hidalni, s megváltozott a játékom és a gondolkodásom. Onnantól kezdve lépcsőfokonként haladtam, úgy érzem, mindenben fejlődtem – mondta a szezont a BKG-ban ezen a meccsen 11 ponttal és négy lepattanóval záró Vári Zita.

Az eddigi években a fiatalszabály rám is vonatkozott, ez még az idei szezonban is így volt, de itt megkaptam azt a lehetőséget, amit egy nem a szabály alá eső játékos, ennek pedig nagyon örültem. Bízunk a legjobbakban, hogy jövőre is az A csoportban folytathatjuk

– tért ki arra Vári Zita, hogy papíron a BKG ezzel búcsúzott az élvonaltól, de még elképzelhető, hogy jövőre is a legjobbak között játszhat, ez még a B csoportos csapatok jövőjétől is függ.

Jáhni Zsófia a negyedik évét zárta a pécsi csapatban, a szezon utolsó mérkőzéséhez pedig 10 ponttal, hat lepattanóval és négy gólpasszal járult hozzá.

Több edzőváltáson is túl vagyunk, és úgy érzem, a végére állt össze a csapat úgy, ahogy annak az egész szezonban kellett volna kinéznie. Örülünk, hogy bent maradtunk, bár az utolsó meccsen nem úgy teljesítettünk, ahogy szerettünk volna, de a lényeg, hogy sikerült a bentmaradás

– mondta az elért 11. helyről a szegedi játékos.

Hullámzó teljesítményt nyújtottam, de mindig próbáltam kihozni magamból a maximumot. Lehetett volna jobb szezonom is, de úgy érzem, sikerült fejlődnöm. Több játéklehetőséget kaptam idén, hasznomra vált az elmúlt négy év a csapatnál

– összegezte önmaga teljesítményét Jáhni Zsófia.

A szegedi kosaras számára ezzel még nem ért véget a szezon, hiszen a folytatásban a klub B csoportban szereplő csapatánál is játszik, így a pihenőre még várnia kell.