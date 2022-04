A Magyar Kajak-kenu Szövetség budapesti központjánál a szövetség és a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) közös sajtótájékoztatója fő témájaként kiderült, hogy a jövőben egy új módszertani központ segíti a sportág versenyzőinek felkészülését.

A központ a munkatársain keresztül jelenleg több helyszínen járul hozzá a sportolók munkájához, a végleges otthona pedig a KKNKKA Sukorón épülő komplexumában lesz.Az esemény második felében a magyar felnőttválogatott szövetségi kapitánya, Hüttner Csaba is üdvözölte a központ létrejöttét, és mint elmondta, tavaly Tokióban is látszott, hogy csak azok az egységek lehetnek versenyképesek, amelyek mögött profi stáb áll. A szakember előretekintett a szezonra is, amely nagyon érdekesnek ígérkezik.



Egyrészt új olimpiai számokat kaptunk, másrészt több olimpiai bajnokunk idén nem versenyez, ez hatalmas lehetőséget kínál a fiatalok számára

– mondta, utalva a hatszoros olimpiai bajnok, idén pihenő Kozák Danutára, illetve a gyermeket váró, ugyancsak ötkarikás aranyérmes Bodonyi Dórára.

A magyaroknak az első verseny a május 19–22-én rendezendő racicei világkupa lesz, a viadalt egy héttel az első hazai, szegedi válogató előtt rendezik. Hüttner Csaba elmondta, hogy Csehországba egy kisebb, de nagy nevekkel teletűzdelt csapattal utaznak, ott lesz az indulók között például az olimpiai bajnok Kopasz Bálint és Tótka Sándor, a szegedi olimpikon Nádas Bence, valamint Adolf Balázs, Balla Virág, Takács Kincső vagy a világbajnok Gazsó Alida Dóra is.

Hüttner szerint az idény felmérő lesz a jövő évi párizsi kvalifikáció előtt, fontos cél, hogy feltérképezzék a nemzetközi mezőnyt. A vb idén megelőzi az Európa-bajnokságot, előbbit augusztus 3–7-én rendezik a kanadai Halifaxben, utóbbit a multisport Eb keretein belül két héttel később Münchenben.