Kettő forduló maradt hátra a férfi röplabda NB I. felsőházi rá­játszásából. A listavezető MÁV Előre SC tizenkettő, a második helyen álló Vidux-Szegedi RSE tizenegy pontot gyűjtött eddig, míg a Tisza-partiak mai ellenfele, a MEAFC még pont nélküli.

Mindezek tekintetében a szegediek utolsó hazai találkozója óriási téttel bír számukra. Miskolcon április 2-án 3:0-ra nyertek Nacsa Gáborék. A legszorosabb, harmadik szettben huszonkét pontot ütöttek a hazaiak, míg az elsőben tizenötöt, a másodikban pedig húszat.

Ahhoz, hogy az utolsó fordulóban a szegedieknek maradjon esélye az Extraligába ju­tásra, ma három, maximum négy szettben kell megszerezniük sikerüket.

Érzik a srácok, hogy most már egyre fontosabb meccsek jönnek, de ezt továbbra is motivációként élik meg, nem nyomásként

– osztotta meg a klubhonlapon az Extraligába vágyó szegediek vezetőedzője, Fésüs Erzsébet.



Ismét jól sikerült a felkészülés, és szerencsére ezúttal is teljes kerettel várjuk a Miskolcot. A fiúk jól ismerik az ellenfelet, tudják, hogy rutinos játékosaival extra teljesítményre képes. Vasárnap a női csapat is kulcsfontosságú rangadót vív, nem akármilyen hétvége ez a klub életében, így nosztalgikus érzéseim vannak. Az éles bajnoki hajrákat játékosként többször volt szerencsém átélni, nagyon tetszik, hogy most edzőként is átélhetem. A Dág elleni meccsen voltak hullámvölgyek, de a szurkolóink átbillentettek ezen, erre a támogatásra most is számítunk, szeretettel várunk mindenkit! Vasárnap pedig szurkoljunk a női csapatnak is!

– biztatott a tréner.