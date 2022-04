Nagyszerűen kezdte a kaposvári bajnokiját a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely már a harmadik percben tíz ponttal vezetett: a folytatásra is megmaradt a remek szegedi dobóforma. A húsz pontot is megközelítette a szegediek előnye, ez végül Keller Iván hármasánál meg is lett, 51–29-re vezetett ekkor a Tisza-parti csapat. Justin Alston remekelt, az amerikai center a húsz pontot is átlépte a félidőre, és már 14 gólpassznál jártak Simándi Árpád tanítványai.

A Kaposvár ugyan végig próbálkozott közelebb lépni, a harmadik negyed végén tízre faragta a hátrányát a KKK, de ekkor jött Persons, és ismét tízen túl volt a Szedeák. A Kaposvár rohamait rendre vissza tudták verni Bognárék, így volt ez az utolsó negyedben is. A 40. percre ugyanakkor csak öt pont maradt a szegedi előny, de a pazar estét hozó Alston négy pontjával megnyugodhatott a Szedeák a végjátékra: kiváló játékkal egy nagyon fontos győzelmet aratott a Naturtex-SZTE-Szedeák a Kaposvár otthonában.

Mivel az Oroszlány nyert a Kecskemét vendégeként, így a középházban jelenleg négy, 16 győzelemmel álló csapat van, igaz, a Kaposvár egyel kevesebb meccset játszott a többieknél - a rájátszásról viszont valamelyik csapat lemarad, hiszen csak hárman lehetnek ott a play-offban.

Kaposvár–Naturtex-SZTE-Szedeák 88–96 (16–28, 19–27, 26–19, 26–22)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, középszakasz, középház, 7. forduló. Kaposvár, vezette: Praksch, Nagy V., Fodor.

Kaposvár: Hilliard 15, Plézer 3/3, Price 18/3, Hendlein 7/3, Martin 15. Cserék: Krnjajszki 7/3, Diggs 6/3, FORD 14, Csorvási 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 14/9, COOK 19/6, Szatmári, BOGNÁR 12/3, ALSTON 30/3. Cserék: Davis 11/3, Polányi 4, Keller 6/6, Kerpel-Fronius, Mayer, Filipovics. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Simándi Árpád: – Gratulálok a srácoknak! Nagyszerűen kezdtünk, jó ritmusban játszottunk. A második félidőben picit megakadtunk támadásban, de ez betudható a fáradtságnak is. Igazi csapatmunkát mutattunk be, ezzel pedig megteremtettük az esélyt magunknak, hogy bejussunk a rájátszásba. Ennek eléréséért dolgozunk tovább!