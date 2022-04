Egyre inkább elérhető közelségbe kerül Szegeden a sok éve fennálló álom: négy mérkőzéssel a rájátszás vége előtt a saját kezében a Vidux-Szegedi RSE NB I.-es férfi röplabdacsapatának a sorsa. Amennyiben hibátlanul hozzák ezeket a meccseket, feljutnak az Extraligába.– Egyre többször téma már az öltözőben, hogy milyen fontos mérkőzés vár ránk szombaton este. Az alapszakasz vége óta ott lebeg előttünk, hogy reális esélyünk van a feljutásra. Az eddigi két rájátszásbéli találkozónk is azt mutatja, van esélyünk, ugyanakkor a nyomás a fehérváriak vállát nyomhatja, hiszen náluk már a szezon kezdete előtt is ez volt az egyetlen cél – vélekedett a Délmagyarországnak Bodnár Lajos, a Vidux-SZRSE liberója. Hozzátette, összeszokott társaságot alkotnak, jó a hangulat az öltözőben. Argentin és brazil légiósuk a pályán és azon kívül is gyorsan beilleszkedett közéjük. Az év eleji edzőváltás is jót tett a csapatnak, mert mentális gödörben jártak.

– Döcögős kezdet után sikerült fejlődnünk mindenben és a mentalitásunk is sokkal profibbá vált, ami az elvégzett munkánkon is látszik – vonta le a lényeget.

Idén többnyire csereként száll be a mérkőzéseken Bodnár. Mint elmondta, ilyenkor az a feladata, hogy néhány jó nyitással erőt adjon a csapatnak, illetve a feladó Tomas Dileónak biztosítson néhány perc pihenőidőt.

A Dág és a Miskolc otthonában már-már kötelező sikerrel indítottak a szegediek, most viszont itthon vár kulcsmeccs rájuk a folytatást illetően a Máv Előre SC ellen.

– Az alapszakaszban két különleges találkozón szenvedtünk vereséget ellenük. Idegenben a kapitányunk, Csányi Dániel hiányzott, míg itthon a feladónk, Tomas. Bár utóbbi meccs sokkal jobban sikerült, hiszen 0:2-ről felálltunk és aranyszettben kaptunk ki. A sikerünk kulcsát a védekezésünk precíz megszervezésében látom, mert képzett játékosok lesznek a túloldalon, valamint a kevés, de kivideózott gyenge pontjaikat ki kell használnunk – tekintett a holnapi mérkőzés elé Bodnár Lajos.