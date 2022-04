Bő egy hónap alatt nyolc fordulót is lejátszanak a labdarúgó NB III. Közép csoportjában: a vasárnapi játéknapot követően ugyanis szerdán is a pályára szólítja a csapatokat a kiírás. Május elején is lesz egy hétközi forduló, így a következő hetekben a lényegi dolgok eldőlhetnek.

Szerdán 16 órától mindkét megyei csapat pályára lép, a Hódmezővásárhelyi FC itthon, míg a Makó FC idegenben folytatja a bajnokságot.

A listavezetőtől hazai pályán elszenvedett vereséget követően egy egészen más, de nem biztos, hogy könnyebb meccs vár a Makó FC-re, amely ezúttal a kiesés elől menekülő Mohács vendége lesz. A Baranya megyei újonc ugyan valamennyit javított az őszi teljesítményén, de így is az utolsó előtti helyen áll a húszcsapatos mezőnyben, hátránya pedig 14 pont a bennmaradó helyektől, így igen nehéz helyzetben van. A Makó az utóbbi három meccsén nem tudott nyerni, így az ötödik helyre került a tabellán, mögötte pedig igen sűrű a mezőny.

Jó formában lévő ellenfelet fogad a Hódmezővásárhelyi FC, hiszen a Paksi FC veretlen maradt az elmúlt öt bajnokiján: ebből ráadásul négyet meg is nyert márciusban. A vásárhelyieknek van miért visszavágniuk, hiszen októberben a szezon legnagyobb arányú vereségét szenvedték Pakson, amikor 7-1-es vereséggel térhettek haza Tolna megyéből. A paksiak ugyanakkor idegenben lényegesen kevesebb pontot szereztek az idény eddigi szakaszában, mint hazai pályán. A HFC hétvégi eltiltottjai, Asztalos Dávid és Orosz Márk visszatérhetnek a mai bajnokira.