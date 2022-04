A nyolcaddöntőkkel folytatódik a magyar kupa megyei selejtezője, minden párosítást szerdán 17 órától játszanak le.

A legjobb tizenhat csapat közé egy megyei IV. osztályú, a Tisza–Maros csoportot vezető Maros Menti UFC, valamint három megyei III.-as csapat is eljutott. Közülük kettő éppen egymás ellen játszik majd, az Ásotthalom ugyanis a Csongrádot fogadja, a két csapat októberi bajnokija nem kevesebb, mint tizenkét gólt hozott, ám végül a megyei III.-ban jelenleg listavezető csongrádiak 7–5-re nyertek.

Három helyszínen is két megyei I.-es csapat találkozik, ezek közül három hete a Bordány már fogadta egyszer a Mórahalmot, akkor 2–2-es döntetlent játszottak egymással. A DAFC legutóbb megnehezítette az SZVSE dolgát hazai pályán, most viszont idegenben játszik a bajnokesélyessel.

A továbbjutásról egy mérkőzés dönt, amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, úgy azonnal tizenegyesek döntenek arról, melyik csapat jut be a legjobb nyolc közé.

A megyei magyar kupa 3. fordulójának programja, ma 17 óra: Ásotthalom–Csongrád, SZVSE–DAFC Szeged, UTC–Tiszasziget, Bordány–Mórahalom, St. Mihály–Székkutas, Öttömös–Csengele, Zákányszék–Szentesi Kinizsi, MUFC-Duocor–Deszk.