Hazai mérkőzéssel nyitja az új szezont a Guardians amerikai fut­­ballcsapata, amely ebben az évben már egy magasabb osztályban, a divízió I-ben szerepel. Az előző szezonban a divízió II.-ben az elődöntőig jutottak az őrzők, a magyar szövetség azonban felkérte a csapatot a divízió I.-es szereplésre.

A szegediek első ellenfele ma 16 órától az a dunakeszi illetőségű VSD Rangers csapata lesz a Felső Tisza-parti pályán, amellyel legutóbb 2019 nyarán találkoztak, akkor pedig vereséget szenvedtek tőlük.A szegedi csapat ebben az idényben már a magasabb osz­­tályban szerepel, ennek kapcsán a gárda edzője, Baranyi Ernő elmondta, fontos lesz, hogy minél hamarabb megszerezzék első pontjukat, ezt követően pedig már felszabadultabban játszhatnak. Mint Baranyi Ernő kitért rá, elsősorban egy tanulóév lesz az idei számukra, ugyanakkor azon lesznek, hogy bárki ellen is lépjenek majd pályára, megnehezítsék a dolgukat, és ne adják könnyen magukat.



A klub egyébként nemrég egy toborzót is tartott, valamint a dabasi csapattal egy közös edzésen is részt vett, ezzel is készülve az új szezon kihívásaira. Hat alapszakaszmeccs biztosan vár a gárdára, amennyiben pedig sikerül a legjobb négy közé kerülni, úgy további találkozók következnek.

A ma 16 órakor kezdődő mérkőzésre a belépés ingyenes, de aki nem tud a helyszínen szurkolni a csapatnak, az az interneten élőben is követheti majd a találkozót.