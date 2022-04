A forduló meglepetését a megyei III. osztályban a Kistelek szolgáltatta, amely Koncz Miklós duplájával legyőzte az addigi éllovas Csongrádot. Baksra nem utazott el a Bordány II., a Röszke hatot lőtt a Pusztamérgesnek, míg az Ásotthalom szabadnapos volt, így eléggé összesűrűsödött a dobogóért harcolók mezőnye. Az Öttömös két piros lap miatt majdnem 25 percet kettős emberhátrányban játszott Zsombón, mégis sikerült az egyenlítés, és így a pontmentés.



A megyei IV. osztály Homokháti csoportjában Forráskúton tudott győzni az Algyő II., így a két csapat helyet cserélt, most az algyőiek állnak az élen, a Forráskút második. A Tisza–Maros csoportban is rendeztek egy rangadót, és itt is vendégsiker született. Az Újszentiván-Pázsit SE ugyanis Makón verte 3–0-ra a MUFC-Duocort, így megelőzte, és három pontra van az éllovas, a Gyálarét ellen 7–0-s sikert arató Csongrád II. együttesétől.

A hétvégi programban szerepet játszott az időjárás is, hiszen két mérkőzést is félbeszakadt a viharos körülmények miatt: az egyik Szőregen, a másik pedig Deszken.



Eredmények, megyei III. osztály, 23. forduló: Kistelek–Csongrád 2–0 (1–0), gólszerző: Koncz M. (44., 90.). Röszke–Pusztamérges 6–0 (3–0), gsz.: Fodor N. (25.), Zámbó B. (28., 38.), Tari Z. (62.), Tanács R. (65.), Mádi J. (77.). Zsombó–Öttömös 3–3 (1–2), gsz.: Mihálffy Zs. (42.), Csikós K. (62.), Megyeri K. (65., 11-esből), ill. Varga M. (18., 35.), Pázmándy M. (75.), kiállítva: Péter S. (66.), Vági Z. (67., mindkettő Öttömös). Földeák–ContiTech-Csanádpalota 3–3 (1–3), gsz.: Horváth G. (14., 81.), Megyaszai (68.), ill. Veréb (22., 29., 33.), kiállítva: Bálint M. (88.), Bálint Á. (88., mindkettő Földeák).

A Baks–Bordány II. meccs el­­­maradt, a Szőreg-DSC–Ruzsa találkozó 8–1-nél félbeszakadt.

Szabadnapos: Ásotthalom.



Megyei IV. osztály, 20. for­du­­ló. Homokháti csoport: Fe­keteszéli Domaszék–Balástya II. 5–0 (2–0), gsz.: Kocsis B. (5., 20., 81., utóbbit 11-esből), Békési P. (53.), Pintér G. (87.). Ópusztaszer–Sándorfalva II. 1–3 (0–1), gsz.: Pataki F. (89.), ill. Szanka R. (42.), Kanász N. (60.), Gonda L. (66.). Forráskút–Algyő II. 2–3 (2–2), gsz.: Répás S. (35., 36., az elsőt 11-esből), ill. Podonyi M. (2.), Kovács M. (39.), Kiss A. (63.), kiállítva: Balogh M. (65., Forráskút). Szatymaz–Csengele II. 2–5 (1–3), gsz.: Csara F. (48.), Réczi V. (55.), ill. Kiss T. (5.), Pekurár B. (32., 90.), Dorogi A. (35.), Mihálovics G. (73.).

A Dóc–Kiskundorozsma II. meccs elmaradt. Az Üllés II.–Tömörkény II. mérkőzést június 12-én pótolják.

Szabadnapos: Bordány III.



Tisza-Maros csoport: FK 1899 Szeged II.–UTC II. 0–3 (0–3), gsz.: Varga L. (12.), Dávid Sz. (14.), Duda (23.). Eperjes–Kübekháza 1–2 (0–1), gsz.: Andula Z. (90., 11-esből), ill. Szatmári T. (35., 72.). MAS SE Szegvár–Szikáncs 1–7 (1–3), gsz.: Széll N. (45.), ill. Mihály L. (18.), Kovács S. (42., 44., 65.), Során A. (50.), Szemán D. (60., 77.). Maros-menti UFC–Újszent- iván-Pázsit II. 0–3 (0–1), gsz.: Tranger Zs. (3.), Molnár G. (69.), Galiba I. (91.). Csongrád II.–Gyálarét 7–0 (2–0), gsz.: Busa T. (6., 49.), Palásti A. (32.), Drozdik I. (55.), Bíró M. (63.), Kanász-Nagy (87., 90.).

A Deszk II.–Maroslele találkozó 11–1-nél félbeszakadt.

Szabadnapos: Nagylak.



A megyei III. osztály állása



1. Csongrád 18 13 3 2 81 – 32 42 2. Baks 17 13 3 1 57 – 19 42 3. Röszke 18 12 6 0 59 – 23 42 4. Ásotthalom 18 12 4 2 88 – 28 40 5. Kistelek 19 9 4 6 59 – 43 31 6. Bordány II. 20 8 1 11 48 – 48 25 7. Zsombó 18 6 7 5 47 – 53 25 8. Öttömös 19 6 5 8 43 – 45 23 9. Csanádpalota 20 7 2 11 38 – 59 23 10. Szőreg-DSC 18 5 4 9 46 – 45 19 11. Pusztamérges 19 3 4 12 22 – 66 13 12. Földeák 17 2 4 11 23 – 70 9 13. Ruzsa 18 0 1 17 19– 92 1

Megyei IV. o., Homokháti cs.



1. Algyő II. 18 15 3 0 59 – 19 48 2. Forráskút 19 15 1 3 78 – 28 46 3. Sándorfalva II. 18 12 4 2 61 – 23 40 4. Bordány III. 18 10 4 4 50 – 30 34 5. Balástya II. 19 8 5 6 50 – 39 29 6. Ópusztaszer 18 8 4 6 43 – 37 28 7. Dóc 18 8 3 7 46 – 38 27 8. Szatymaz 19 6 3 10 41 – 48 21 9. F. Domaszék 19 6 2 11 47 – 54 20 10. Csengele II. 18 3 4 11 33 – 63 13 11. Üllés II. 18 3 3 12 32 – 60 12 12. Tömörkény II. 18 3 1 14 21 – 83 10 13. Kiskundor. II. 18 2 3 13 28 –67 9

Megyei IV. o., Tisza–Maros cs.