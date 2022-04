Mire megy a Szeged-Csanád GA Dragan Vukmir Diósgyőrbe távozása után?A meccsnek ez az egyik legnagyobb kérdése. A szerb szakember felmondása után három edzése volt a csapatnak a Bekim Kapic, Andorka Péter, Bagdi Ferenc edzőtrióval, amíg elérkeztek a ma esti rangadóhoz. Érdekes helyzetet teremtett Vukmir távozása, hiszen még Miskolcról is olyan üzeneteket kapott a klub, amely egyértelművé tette, ebben a szituációban a többség a szegediek mellett van. Hogy ez a támogatás, illetve a játékosok lelkiállapota, az esetleges dac, a „csakazértis” hangulat hogyan ötvöződik, csak ma este derül ki.

A Tisza-partiak sok nagy csatát megélt kapitánya, Germán Tamás (35) a klub honlapjának adott nyilatkozatában többek között erről is beszélt.

Meglepődtünk, finoman szólva sem erre készültünk. Ilyenkor nemcsak a csapatkapitánynak van szerepe, hanem az idősebb játékosoknak is. Egy ilyen helyzet az egész csapatra és minden játékosra hatással van. Új helyzet állt elő, de jól kezeltük ezt a szituációt, és már pénteken is jó hangulatú edzésünk volt. Nagyon büszke vagyok erre a társaságra, mert ami történt, az úgy jön le nekem, hogy félnek tőlünk a riválisok. De büszke lehet ránk a város, a szurkolók és a családunk is. A volt vezetőedző szakmai kvalitásait nem lehet vitatni, és így egy edző szerepét sem lehet kétségbe vonni. De a pályára tizenegy ember fut ki, a kispadon ülnek még tizenegyen, és ott van egy remek stáb és a vezetőség is. Ez egy sokdarabos kirakós. Fontos meccset játszunk a Vasas ellen, de lesz még ezenkívül hat forduló, így ahogy eddig tettük, mindig a következő feladatra kell koncentrálnunk – nyilatkozta a Szegedben a kilencedik szezonját töltő támadó.

A Vasas elleni őszi mérkőzés a Szent Gellért Fórumban gól nélkül fejeződött be. A Vasas az NB II. mezőnyében a legkevesebb gólt kapta (17), több mint kilenc mérkőzés óta nem tudnak az ellenfelek betalálni (!), a védelmében pedig rendre szerepet kap a szegedi származású Szivacski Donát (25).

A Szeged viszont a második legjobb védelemmel rendelkezik (21 kapott gól), és már több mint 3,5 meccse, egészen pontosan 326 perce érintetlen a hálója. A Vasas 58, a Szeged 55 gólt szerzett, ebben is a legjobbak közé tartozó két együttesről beszélünk.



A bajnokság állása