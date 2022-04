Két olyan csapat találkozik, amely az előző fordulóban egyaránt öt gólt lőtt: az kiesés ellen küzdő Csákvár a III. Kerületet verte 5–1-re, míg a Szeged-Csanád GA Diósgyőrben győzött 5–0-ra.Ezek alapján azt is mondhatjuk, aki kilátogat ma a Szent Gellért Fórumba, jól szórakozik majd, hiszen az egész mezőnyben a Szeged a második legtöbb gólt szerezte (54) az éllovas Vasas mögött (55), de a Csákvár is a sok találatnál (44) járó klubok közé tartozik. A hazai alkulat ráadásul az utóbbi négy bajnokin összesen 16-szor talált be az ellenfelek kapujába – nem nehéz kiszámolni, hogy ez meccsenként 4 gólos átlag. A két csapat azonban nagyon messze van egymástól a tabellán: amíg a Szeged harmadik, és a második legkevesebb gólt kapta, addig mai ellenfele a negyedik legtöbb kapott találattal áll még éppen nem kieső helyen (17.).

Ami a két együttes őszi meccsét illeti, a Tisza-partiak kellemetlen vereségbe szaladtak bele, hiszen 3–1-re kikaptak, igaz, akkor söpört végig a kereten a koronavírus és egy hasmenés is, így éppen csak felépültek, meggyógyultak vagy legyengültek kerültek pályára. A sorsolás kapcsán pedig érdemes megjegyezni, hogy ez lesz az utolsó olyan játéknap, amikor szerdán is futballoznak a csapatok, a továbbiakban minden találkozót vasárnap rendeznek.



KETTEN HOSSZABBÍTOTTAK



A Szeged-Csanád GA tegnap bejelentette, hogy meghosszabbította két játékosa szerződését. A védő Kővári Róbert (26) ebben az idényben 23 bajnokin volt kezdő, 5-ször csere, és egy gólt szerzett, illetve négy sárgát kapott. A támadó Haruna Jammeh (30) ugyan már régebb óta sérüléssel bajlódik, de ő is marad: 14-szer volt kezdő, 10-szer csere, góljainak száma pedig 5.