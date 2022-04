Csapata magabiztosan, 8–1-re győzte le a sereghajtó Zákányszéket a megyei II. osztályban.



Nem szerettük volna felébreszteni az alvó oroszlánt, mi pedig hazai közönség előtt mindenképp nyerni akartunk, szerencsére szép gólszámmal meg is ajándékoztuk a szurkolóinkat. Szerettük volna az első félidőben eldönteni a meccset, ez si­­került is

– mondta a mérkőzéssről Szabó Márk.



A mindszenti játékos ötödik meccsét játszotta csapatában a tavasszal, és már öt gólnál jár.



Az elsőnél Bartyik Norbitól kaptam egy hosszú indítást, a védők fölött elszállt a labda, én megfutottam őket, majd a kimozduló kapus fölött átemeltem. A másodiknál eltoltam egy védő mellett, betörtem a tizenhatoson belülre, ott egy lövőcsellel a bal lábam fele húztam a labdát, majd a tizenegyespontról a bal alsóba passzoltam, a harmadik pedig egy tizenegyes volt

– idézte fel góljait.

Szabó Márk télen igazolt a Mindszenthez, a csapat az ősszel 9 pontot gyűjtött, most azonban hét forduló alatt már 15 pontnál jár, így fentebb lépett a tabellán is, a kilencedik helyről várhatja a szezon hátralévő részét.



Télen sok változás volt Algyőn, nem szerettem volna maradni, ide pedig hívtak már korábban , barátaim is vannak a csapatnál. Az ősz nem sikerült jól, most azonban a következő szezon gerincét szeretnénk megépíteni. A jövő évben mindenképpen jobb eredményt akarunk elérni, akár az első három hely valamelyikét szeretnénk megszerezni, ezért is igazoltam ide

– zárta Szabó Márk.