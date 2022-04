Nagyszerűen kezdte a MÁV Előre elleni rangadót a Vidux-Szegedi RSE, amely az első szettet behúzva lendületbe jött, és a másodikban is sokáig vezetett. 20:14 után 22:22-nél egyenlítettek a székesfehérváriak, de ez a játsz­­ma is a szegedieké lett, akik így 2:0-ra vezettek. A harmadik szettet simán elvitték a vendégek, de a negyedikben újra erőre kapott az SZRSE: úgy tűnt, le lehet zárni a meccset, viszont a magabiztos előnyt nem tudta kihasználni a Tisza-parti csapat, egyenlített a MÁV Előre. 2:2 után arra is maradt esély, hogy majd a székesfehérvári meccsen kiharcolhassa az Extraligába jutást az SZRSE, de szoros csatában ezúttal a vendégek nyertek. Matematikai esély még ugyan van a feljutásra a szegedieknek, de ez már nagy bravúr lenne.

Fésüs Erzsébet: A negyedik szett hajrájában nagyon be akartuk fejezni a meccset, görcsössé vált a csapat. A fáradtság is felőrölt minket egy profi, így több edzéslehetőséggel bíró ellenféllel szemben. Az ötödik szettben már nem éreztem a csapatban a mentális frissességet, nem tudtunk megújulni.

Vidux-Szegedi RSE – MÁV Előre SC 2:3 (25:18, 26:24, 18:25, 23:25, 11:15)

Férfi röplabda NB I Liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló. Szeged, Lila iskola, 300 néző. Vezette: Sík, Varjasi.