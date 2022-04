Három vereség, 3–10-es gólkülönbség – nem ehhez szoktunk a Szeged-Csanád Grosics Akadémia eddigi szereplése alapján. Ám ezt is megéltük, átéltük, megtapasztaltuk. Nehéz a helyzet, amelyből valahogyan ki kellene mászni a hátralévő szűk egy hónap miatt, hogy az összkép azért inkább pozitív, mint negatív legyen. Mert az ezt megelőző 31 mérkőzés több mint biztató volt.

Ezek is mi vagyunk, akik most három meccset elveszítettünk. Csapatként együtt kell ebből a helyzetből is kimásznunk, méghozzá rövid idő alatt. Van még négy meccs, nyilván az esélyünk kevés a célunk elérésére, de nincs vége a bajnokság­nak. Ahogy mi is hullámvölgy­be kerültünk a hajrában, a közvetlen riválisok is járhatnak így. De nekünk nem ezzel kell foglalkozni. Becsülettel és becsületből neki kell mennünk a hátralévő négy meccsnek, és a szurkolók támogatásával a legjobbunkat kell mutatni. Nem adjuk meg magunkat. Egyik meccs sem könnyű, így ez sem lesz az. De nincs más út, csak a győzelem. Nem hagyhatjuk cserben a szurkolóinkat. Hihetetlen az, amit a kecskeméti meccs után is kaptunk tőlük, rendkívül sokat jelent, hogy ilyen tábor van mögöttünk

– nyilatkozta Simon Ádám a klub hivatalos honlapján utalva arra, hogy a kb. 150 fős ultratábor énekelt, dalolt a 4–0-s vereség után, ellenére is.

Ha valaki azt hiszi, hogy a holnapi ellenféllel szemben újra a „gálaruhát” lehet felvenni, mert a kieső helyen áll a Szolnok, az hatalmasat téved... Éppen az a nehézség ebben a találkozóban, hogy a másik Tisza-parti csapat az életéért küzd. És a Szegeddel éppen ellentétben egymás után három meccset nyert, így a bennmaradás kevés esélyéből reális sanszot teremtettek maguknak. Biztos, hogy nem adják könnyen magukat, ez a fajta hozzáállás pedig extra produkciót is kihozhat a szolnoki játékosokból.

A Szegednek tehát duplán nem egyszerű a dolga: saját magát ki kellene húzni a bajból, emellett találkozik egy mindenre elszánt, kőkemény riválissal.

A két együttes szolnoki meccsét az ősszel a szegediek nyerték 2–0-ra. Jó hír, hogy az eltiltását letöltő Horváth Krisztofer visszatérhet, viszont a Kecskeméten kiállított Gajdos Zsolt nem játszhat, egymeccses büntetést kapott a szövetségtől.

A szegediek hátránya hat pont a második helyezett Kecskeméttel és a harmadik Diósgyőrrel szemben, míg hátrafelé a Siófok van négy egységre.