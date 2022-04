58 percig feljutó helyen állt a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Egy remekül végigvitt támadás után Ódor Máté passzából Horváth Krisztofer a labdaátvétel után ballal lőtt Jova Levente fölött a Vasas kapujába, így vezetett a vendégcsapat a 13. percben a budapesti Illovszky-stadionban, és jobb gólkülönbsége révén megelőzte az addig második Diósgyőrt.

Az első félidővel nem is volt semmi gond, ha tehette, a Szeged megtartotta a labdákat, majd megpróbált gyorsan a hazaiak kapuja elé kerülni. Ez még egyszer sikerült látványosan, hiszen Bencze Márk ballal eltalálta a kapufát, illetve Ódor lőtt éppen csak a bal felső sarok mellé.

A szünetben a Vasas két helyen változtatott, és ez még mozgékonyabbá tette a fővárosiak támadójátékát, amelynek eredményeként az 58. és a 69. perc közötti időszakban háromszor találtak be. Volt ebben átlövés (Silye Erik), kapusvédés utáni közeli lövés (Hinora Kristóf) és szögletet követő fejes (Otigba Kenneth), azaz a Vasas ekkor már a játék minden elemében jobb volt, és végül megérdemelten nyert.

Ne feledkezzünk meg a hiányzókról sem: a belső védő Temesvári Attila már a kispadon ült, míg Kővári Róbert sárga lapos eltiltás, a Vasas-nevelés Kovács Milán betegség miatt nem volt ott a szegedi kezdőben.

A Szegedet az első félidőért dicséret illeti, valamint azért is, mert betalált a Vasas kapujába – erre az ezt megelőző kilenc fordulóban nem voltak képesek az ellenfelek. A Vasas az idei kiírásban zsinórban nyolcadik sikerét érte el, 17 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, és hazai pályán 431 napja veretlen, emellett a legtöbb gólt (61) szerezte, és a legkevesebbet kapta (18). Mivel a harmadik Szeged, Kecskemét duó előtt már 12 pont az előnye, és már csak hat forduló van hátra, így bátran megjósolható, hogy megvan a Vasas feljutása. Hogy ez bajnoki címmel is társul-e? Kilenc ponttal vezet a Diósgyőr előtt, az is könnyen összejöhet.

Az első félidőben működött, amit elterveztünk, és a gólom kívül is volt több ígéretes lehetőségünk, ám sajnos nem tudtuk növelni az előnyünket. Meglátszott, hogy három kulcs­ember hiányzott, talán ezért is estünk vissza a szünet után. Az egyenlítő gólig fegyelmezetten játszottunk, utána megérdemelten nyert a Vasas – mondta a meccs után Andorka Péter a szakmai stáb részéről.

Kedden a Szeged-Csanád GA a következő közleményt adta ki: Klubunk vezetőedzője, Dragan Vukmir április 7-én rendes felmondásként értékelhető, utólag kiegészített írásos jognyilatkozatot adott át az egyik vezetőnknek. Ezek alapján április 8-tól felmondási idejét tölti, így jelenleg is klubunk, a Szeged 2011 Kft. alkalmazottja. A hírek szerint munkát végez a DVTK-nál is, tőlük azonban klubunkhoz a mai napig semmilyen megkeresés nem érkezett.