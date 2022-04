Az egyik csapat 27 meccs után a tabella kilencedik, a másik a negyedik helyén található. Ebből a statisztikából még nem lenne szükséges rangadóról beszélni, ám ha hozzátesszük, hogy két Csongrád-Csanád me­­­gyei alakulatról beszélünk, akkor már egészen más színezetet kap a történet.

Koncz Zsolt (balról) és Siha Zsolt egymás ellen készíti fel a HFC-t és a Makót. Fotók: Frank Yvette, Karnok Csaba

A múlt heti vereség okozta fájdalmat szeretnénk elfelejteni, és javítani hazai pályán. Megyei rangadóról beszélünk, amely mindig különleges, de szerencsére olyan meccs, amely régen volt már: egyik csapatot sem fenyegeti a kiesés veszélye, sőt azon vannak a klubok, hogy minél előrébb végezzenek. A Makó például akár a dobogón, mi pedig az első tízben. Jó meccset várok, remélem, ki tudjuk szolgálni a közönséget, és jó hangulat jellemzi majd a találkozót. A keretből egyedül Molnár Bence hiányzik, a piros lapja után egymeccses eltiltást kapott

– nyilatkozta Koncz Zsolt, a Hódmezővásárhelyi FC vezetőedzője.



Egyetértek az edzőtársammal, hiszen nyugodtan lehet futballozni, mert nincs veszélyben egyikünk sem. Ismerjük egymás erényeit, illetve a hibákat is tudjuk. A két csapat azonos képességű, ez a pontok számából is látható. Tényleg nincs sok különbség a két együttes között, csak hét pont, de azért ilyenkor a végeredmény is számít, amely elkísér a következő közös meccsig. Nyilván a HFC szeretne visszavágni az őszi vereségért, mi pedig legalább egy pontot elhozni Hódmezővásárhelyről. Tudom, hogy mi vár ránk, de abban bízom, hogy sok néző előtt bátor, a támadójátékot felvállaló két együttes csap össze, ebből pedig akár közönségszórakoztató futball is kialakulhat. Két eltiltottam van Seres és Szél K. személyében, viszont visszatér Sirokmán és Zámbori D.

– mondta Siha Zsolt, a Makó FC vezetőedzője.



A két együttes őszi meccsét Pócs Tamás góljával a Makó nyerte.