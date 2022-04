Három elveszített meccs után tudott újra nyerni a Makó II. a Csongrád-Csanád megyei I. osztályban. Persze a sereghajtó Apátfalva ellen esélyesnek számított a Maros-parti csapat, hiszen az apátfalviak eddig nem szereztek pontot a bajnokságban.

– Nem néztük le az ellenfelet, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy most nagy bajban vannak. Úgy mentünk fel a pályára, ahogy a többi mérkőzésre is, a három pont volt a cé­­lunk, ezt si­került is megszereznünk. Többgólos sikert arattunk, úgy érzem, mindent megtettünk a győzelemért – összegezte a 9–0-ra megnyert meccset Vas Károly.

A 21 éves csatár szezonbeli harmadik mesterhármasát je­­gyezte, és 15 gólnál jár az idényben.

– Az elsőnél egy kiugratás után fejjel eltoltam a kapus mellett, majd az üres kapuba passzoltam. A másodiknál szintén egy kiugratás után a bal fölsőbe lőttem, a harmadiknál pedig egy bepasszt gurítottam az üres kapuba – idézte fel góljait a makóiak csatára.

A Makó II. előző három meccsét elveszítette, most azonban sikerült javítania.

– Nagyon kellett már ne­künk ez a győzelem, hiszen múlt héten fájó vereséget szenvedtünk az UTC-től. Szükségünk volt a győzelemre, hogy kicsit visszajöjjön az önbizalmunk, csapatként kellett megbirkóznunk az elmúlt he­­tek történéseivel. Közel vagyunk a kiesőhelyhez is, viszont próbálunk minél több győzelmet gyűjteni az idény hátralévő szakaszában. Ennek a csapatnak nem ott van a helye a tabellán, ahol most áll, hanem sokkal fentebb. Ez is a célunk, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokságban – zárta Vas Károly.