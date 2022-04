Egyéniben és váltóban is érem­­esélyesként várhatja az országos bajnokságot a Haász Szegedi Úszó Egylet. A Tisza-partiak válogatott úszói (Olasz Anna, Pádár Nikolett és Farkas Tamás) egy törökországi edzőtáborral készültek, a szegedi csapat tagja még a tanulmányait az SZTE-n folytató Varga Kata, az Egyesült Államokból néhány napja hazatérő Fábián Fanni és a nyílt vízi Európa-kupa nyitányán bronz­érmet szerző Vas Luca is.A tavalyi ob-n a SZUE gyors­váltója magyar bajnok lett 4×200 méteren, 4×100 méteren pedig ezüstérmes, míg egyéniben 200, 400, 800 és 1500 méter gyorson is szegedi úszó szerezte meg a bronzmedált.

A váltókban nehezebb dolgunk lesz, ugyanis a Ferencvá­ros, a Vasas és az Újpest is erő­­södött az átigazolási szezonban, utóbbi rivális legyőzhetetlennek tűnik, és még a Győr is ott van a favoritok között. Várhatóan velünk együtt öt egyesület harcol majd az ob-érmekért, nüanszok dönthetnek a dobogós helyezésekről. Pádár Nikolett 100 és 200 méter gyorson éremesélyesként indul. Fábián Fanni formáját egyelőre nehéz megítélni, csak pár edzése volt Szegeden, de biztató, hogy az amerikai egyetemi bajnokságon egyéni döntőket úszott. Olasz Anna, Vas Luca és Varga Kata is megközelítheti egyéni csúcsait, meglátjuk, hogy ez milyen helyezéseket ér – nyilatkozta Gellért Gábor, a SZUE vezetőedzője.



Az ob-n a Hód Úszó SE versenyzői (Pető Bence, Ugrai Panna, Pető Gergő, Horváth Ákos, Kis Noel, Nagy Zoltán, Lőrincz Ádám) és a NICS-HSÚVC úszói (Perkkiö Emil, Szőke Zita, Grexák Nóra) is érdekeltek lesznek.



A 17.30-kor kezdődő délutáni döntőket az M4 Sport élőben közvetíti, a 9-kor rajtoló dél­előtti előfutamokat pedig a MÚSZ YouTube-csatornáján lehet élőben követni.