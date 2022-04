Bár a megyei I. osztályban az SZVSE támadója, Andi Taci nyolcszor volt eredményes, ő már szerepelt rovatunkban, ezért a Sándorfalva Székkutas ellen triplázó támadóját, Tóth Lászlót választottuk a forduló gólvadászának.



A sándorfalviak 6–0-ra nyertek egy olyan meccsen, amely elő­­zetesen rang­­adónak volt mondható, hiszen a két csapatot négy pont választotta el a tabella negyedik és ötödik helyén.

Jól indult a tavaszi időszakunk, sikerült igazolnunk néhány játékost. Mindenképpen a feljutás a cél számunkra, minden egyes meccsen ezért küzdünk, ez pedig motivál is bennünket, összetartó közösség a mienk – mondta lapunknak Tóth László.



A 26 éves támadó a Csengele elleni meccset követően szezonbeli második tripláját szerezte, miután ő lőtte csapata harmadik, ötödik és hatodik gólját a Székkutas elleni mérkőzésen.

Nem számítottunk ekkora győzelemre. Két középre adott labda után voltam eredményes, egyszer az alapvonalról gurították vissza nekem, és még több is lehetett volna, hiszen elrontottam egy tizenegyest – idézte fel a szombati meccset Tóth László.



A Sándorfal­vára szomba­ton egy sors­­­­fordító rang­­adó vár, hi­­szen ahhoz a Balástyához látogatnak, amely három pont­­tal szerzett többet, és a feljutást jelentő második helyen áll. A szombaton 17 órakor kezdődő találkozó tehát a bajnokság végkimenetele szempontjából is fontos lehet.

Gőzerővel készülünk erre a meccsre. Igyekszünk addig ütni a vasat, amíg meleg, re­méljük, hogy ez a formánk ki­tart majd a Balástya ellen is. Képesek vagyunk egymásért is küzdeni, ez fontos lesz szombaton is – zárta Tóth László.