Nagyszerű nappal folytatódott a Debrecenben zajló országos úszóbajnokság, hiszen egy újabb megyei aranyéremnek örülhettünk a pénteki napon.Újabb bajnoki címet nyert ugyanis a Szegedi Úszó Egylet versenyzője, Pádár Nikolett, aki a 100 méter gyorsúszásban nyert aranya után 200 méteren is a legjobbnak bizonyult. A SZUE reménysége végig vezetett a döntőben, és ezúttal is maga mögött tartotta Késely Ajnát. Ráadásul 1:57.91-es időeredménye új egyéni csúcsot jelent, egyben világbajnoki szintidőn belül is van, így a budapesti világbajnokságon a váltó mellett majd egyéniben is indulhat. A fináléban érdekelt volt még az FTC szegedi úszója, Fábián Bettina, aki negyedik lett, míg a Hód Úszó SE-ben sportoló Ugrai Panna hatodikként ért célba.



50 méter férfi pillangón Pető Bence (Hód Úszó SE) hetedik lett, a szám döntőjét Szabó Szebasztián új világcsúccsal nyerte meg. Ugyanezen táv női döntőjében klubtársa, Ugrai Panna volt érdekelt, és hét századdal maradt le a dobogóról, így negyedikként zárta a futamot. A szám B döntőjében a NICS-HSÚVC úszója, Szőke Zita volt ott, és végzett a hatodik, összességében a tizennegyedik helyen.



A B döntőben érdekelt versenyzők közül Horváth Ákos (Hód Úszó SE) futamában a hetedik helyen, összesítésben így tizenötödikként végzett 200 méteres gyorsúszásban, a 200 méter női gyors B döntőjében pedig Fábián Fanni harmadik, azaz 11. lett összetettben.



Az úszó ob a mai nappal zárul, a döntők ma is 17.30-kor kezdődnek.