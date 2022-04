Eddig felemásan alakultak a Szeged-Csanád Grosics hét­fő esti televíziós rangadói: Diósgyőrben 5–0-ra sikerült győzni, míg a Vasas ellen szintén idegenben 1–0-s félidei ve­­zetés után 3–1-re kikapott az együttes.Mivel legutóbb a Siófok ellen hazai pályán megint vereség következett (2–3), így az ezt megelőző sikerkorszak után a két kudarc miatt a negyedik helyre csúszott vissza az időközben edzőt is vesztett csapat (Dragan Vukmir Diósgyőrbe tette át a székhelyét).



Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. A Kecskemét nagyon erős csapat, amely ráadásul kiváló formában van. A legutóbbi két találkozón voltak kisebb problémáink, ezeket megbeszéltük az öltözőben, és már csak előre tekintünk. Úgy érzem, készen állunk arra, hogy jó eredményt érjünk el hétfőn a Kecskemét vendégeként

– nyilatkozta Bekim Kapic, a Szeged-Csanád GA szakmai stábjának tagja a klub honlapjának.



A két együttes szegedi meccsén a Szent Gellért Fórumban a hazaiak 2–0-ra nyertek, az első gólt Gajdos Zsolt szerezte.



Az ősszel is rangadót játszottunk velük, amikor sikerült nyernünk, és azóta sem változott a helyzet, hiszen ugyanúgy a feljutásért hajtanak, mint mi. Kemény meccsre számítok, de szeretnénk nyerni. Ahogy Szegeden, úgy most is jó lenne egy korai gól, ám ha csapatként, együtt harcolva futballozunk, és azt csináljuk, amit az egész szezonban, akkor nem lehet gond a három pont begyűjtése mondta Gajdos Zsolt szintén a klub honlapján.



Ami nagy érvágás lehet a szegedieknek, az Horváth Krisztofer hiánya. A támadó középpályás megkapta az ötödik sárga lapját a Siófok ellen, így nem játszhat Kecskeméten... Horváth az eddigi bajnokikon 18 gólt szerzett, ezzel második volt a gólszerzőlistán, közben pedig kiosztott 12 gólpasszt is, azaz a szegediek 58 találatából 30-ban vette ki a részét.



A kecskemétiek nyolc mérkőzés óta veretlenek, és ezalatt is csak két döntetlent játszottak, miközben hat meccset megnyertek. A Bács-Kiskun megyeieknél több szegedi kö­tődést is találhatunk, ilyen a sportigazgató Tóth Ákos, a ke­retben Grünvald Attila, Vágó Levente, valamint az erőnléti edző Buzási Péter.



Jelentős létszámú szegedi szurkoló utazik el ma este Kecskemétre, azaz biztatásban ezúttal sem lesz hiány.