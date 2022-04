A 33. forduló mérkőzéseit rendezik holnap az NB III. Közép csoportjában, és a Makó és a Hódmezővásárhelyi FC is olyan ellenféllel néz szembe, amely az elmúlt hetekben nem érezhette a győzelem ízét.

Vasárnap 17 órától a Ma­­ros-­­partiak a tavalyi kiírás bronz­­­érmesét, a Dabast fogadják, amely hétmeccses nyeretlenségi szériában van, ám a tizedik helyen álló csapatnak már nem kell aggódnia a kiesés miatt. A makóiak számára a múlt heti, dunaújvárosi sikert követően még elérhető a dobogó harmadik foka is.

Hasonló meccs vár ránk, mint a Cegléd ellen, hiszen a Dabas is egy többre hivatott csapat, amely nagy célokkal ugrott neki a bajnokságnak. Edzőváltáson is átestek, de nem szabad kiindulnunk az elmúlt hetek eredményeiből, ennél jobb erőt képviselnek. Még mindig jobb az idegenbeli mérlegünk, mint a hazai, ezen szeretnénk kozmetikázni vasárnap. Büszkévé tesz, hogy az idegenbeli meccseink közül kilencet is megnyertünk, és a hazai mérlegünk sem rossz, de ezt szeretnénk javítani. Mély keretünk van, három meccs vár ránk hét nap alatt, rotálnunk kell a csapatot, ám ez nem mehet az eredményesség rovására. Amíg matematikai esélyünk van a dobogóra, addig küzdeni kell érte, hiszen ez a stáb és a játékosok álma is a szezon hátralévő részében

– mondta a meccs előtt Siha Zsolt, a Makó edzője, akinek eltiltottja nem lesz ezen a meccsen, és csak a régóta maródi Garamvölgyi Csaba–Horváth Előd duó az, akire nem számíthat.

A Hódmezővásárhelyi FC a hozzá hasonlóan szintén 47 ponttal álló MTK Budapest II. vendége lesz, a kék-fehérek hat meccs óta nem nyertek: és ősszel is alulmaradtak a HFC vendégeként, akkor Németh Kristóf korai gólja döntötte el a pontok sorsát.

Most van az a pillanat, amikor megmutathatjuk, hogy az NB III.-as mezőny me­lyik részéhez tartozunk. Ha nyerünk, akkor elmozdulunk a középmezőnytől, és inkább az elejéhez leszünk közelebb. Csak a három pont fogadható el holnap számunkra, minden játékosnak ez lehet a célja, aki képviseli a hódmezővásárhelyi csapatot hétvégén

– nyilatkozta Koncz Zsolt, a HFC mestere, aki az eltiltott Povázsai Zsolt mellett a többi kerettagra számíthat holnap.