Szűk fél óra játék után került hátrányba a HFC, a gól pedig élénkítően hatott a hazaiak játékára. Ezt követően egyre több helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, a legnagyobb a szünetben csereként beállt Tapiska előtt adódott, ám a kapussal farkasszemet nézve nem tudott betalálni. Mindez azért fájt igazán, mert a kontrából viszont Suszter igen, egyenlítés helyett kettővel vezetett az Iváncsa.

Emberelőnybe is került a HFC, amely nyomás alatt tartotta a tíz emberrel játszó vendégek kapuját, de nem akart jönni az egyenlítés. Kényszerszünet is volt a meccsen, hiszen a viharos időjárás és villámlás miatt egy rövid időre az öltözőbe parancsolta a résztvevőket Nagy Attila játékvezető. Szerencsére az időjárás engedte, hogy befejezzék a meccset, egy jobb oldali akció, majd beadás után szépített is a HFC a hosszún érkező Asztalosnak köszönhetően, de az egalizálás már nem jött össze.

Koncz Zsolt: Tudtuk, hogy egy jó csapattal játszunk, akik a földön tartják a labdát és rengeteget passzolnak. A második félidőben volt hat helyzetünk, ellenfelünk pedig kihasználta a rutinját. Sajnálom, hogy megint hátrányba kellett kerülnünk ahhoz, hogy teljes odaadással küzdjünk. Van hova fejlődnünk.