A kudarccal végződő, egymást követő három bajnoki után nyomokban végre már azt a Szegedet láttuk, amelyet a bajnokság nagy részében is. A kezdeti bizonytalanság egyértelműen a korábbi rövid időszakra vezethető vissza, hiszen a szolnoki gólig a három sikerrel érkező vendégek voltak magabiztosabbak. Lehet, hogy éppen ez a találat kellett ahhoz, hogy a hazai alakulat megrázza magát, mert innentől már csak egy csapat volt a pályán: a Szeged-Csanád GA.Már az első félidőben is nagyokat védett Hegedűs Lajos a szolnoki kapuban, ekkor még nem sikerült megtalálni a gólhoz vezető utat. Ám jöttek a beadások jobbról és balról is, így várható volt, ha nem lesz nagyobb baj, fordíthat a Szeged.



A második félidő elején aztán Csoboth Kevint elütötte Tisza Kálmán, Horváth Krisztofer pedig szokásához híven magabiztos 11-es végrehajtó volt. Ettől kezdve az volt a kérdés, mikor születik meg a második szegedi gól. Erre a hajráig várni kellett, és a szerencse is közrejátszott benne, de a jobb csapat sokszor csak ilyen góllal tud nyerni – ha megvan a töretlen akarat és a hit. Márpedig ez most megvolt a Szeged futballjában, amely néha már úgy támadott, ahogy sokszor láttuk. Az pedig, hogy Simon Ádám szorításában Gohér Gergő a saját kapujába ügyetlenkedte a labdát, legyen az ő problémája. Jó volt Temesvári Attila keresztbe fejelt labdája, Simon Á. pedig ott volt, ahol zavart okozhatott.



A meccs után a vendégedző, Romanek János szóvá tette a sok színes lapot: nos, a szolnokiak közül Szekszárdi Tamás akár már az első félidőben megkaphatta volna a második sárgáját és a pirosat, így az övé, valamint Tóth Bence hasonló búcsúja a pályától teljesen jogos volt. Azon lehet vitatkozni, hogy a harmadik kiállított, Kurdics Levente színészkedésért jogosan kapott-e első sárgát, de hogy utána szövegelésért megint csak jogos volt a második sárga, ez is biztos.



A kép azért nem teljes, mert hétfőn lapzártánk után fejeződött be a Haladás és a Vasas meccse. Az már ezen mérkőzés előtt eldőlt, hogy a Diósgyőr veresége után a Vasas visszajutott az NB I.-be, hiszen másodiknál rosszabb nem lehet, de minden bizonnyal ehhez még a bajnoki cím is társul majd.



Ami pedig a feljutást illeti, itt a Kecskemét a dorogi sikerével lépéselőnybe került a Budaörs ellen elvérző Diósgyőrrel szemben. Még három forduló van hátra, és a Kecskemétnek egy vereség még belefér, hiszen így összejöhet az azonos győzelemszám, viszont a gólkülönbsége sokkal jobb, mint a miskolciaké. A Szeged maradt hat pontra a második, még feljutó helytől, így nagyon minimális esély maradt a feljutásra.



Az viszont biztos, hogy a Szeged-Csanád GA ötödiknél rosszabb nem lehet, ez pedig a klub legjobb eredménye 2011 óta. Egy érem mennyivel szebb lenne…



A bajnokság állása