Azok után, hogy a szegedi vá­­logató első versenynapján az MVM Szegedből Birkás Balázs (K2 200 méter) és Nagy Bianka (C2 200 méter) is nyert, a to­vábbi eseményeken is volt a klubból győztes.Kevesebb mint két tized. Ek­kora különbséggel nyerte meg a K2 500 méteres, új olimpiai számot a válogatón a Csizmadia Kolos, Kuli István angyalföldi, szegedi páros.

A különbségeket nem igazán érzékeltem, csak ma­gunkra figyeltem, így nem tu­­dom megítélni, mennyivel is nyertünk. A pálya jól sikerült, az elejében maradt pár tized, de kevesebb mint egy hónap alatt még csak harmadszor ültünk együtt, és így is jó volt a futam. Lehet még min finomítani. A mellizmom inának sérülése miatt fél évet kihagytam, az előző szezon ráment a rehabilitációra, de most már jól vagyok. Egy kicsit érzem, hogy kimaradt ez a fél év, de rendben vagyok – nyilatkozta az MVM Szeged versenyzője, Kuli István a magyar szövetség közösségi oldalán.

A válogatót és a világkupát is összevetve egy hét alatt háromszor győzte le a szegedi Nagy Bianka és a tiszaújvárosi Bragato Giada alkotta páros az olimpiai induló Balla Virág, Takács Kincső duót. A racicei világkupán harmadik lett Nagy egysége C2 500 méteren, most pedig nyert Balláék előtt C2 200 és 500 méteren is nyert.

Fájdalmas volt a leg­utolsó döntő C2 500 méteren, az időjárás változása eléggé megviselt minket. Bár a pályát egyenletesre terveztük, és nem hiszem, hogy ellőttük vol­­na magunkat, de a vége így is nagyon fájt. Jelenleg azt érzem, hogy nem lesz rajtunk nyomás, most felszabadult is vagyok, de egy hónap múlva biztos izgulok majd, mert nem dőlt el semmi. A válogatón bi­­zonyítottunk, de ha ezt nem tudjuk még egyszer megcsinálni, ez a siker mit sem ér. Szeretem az egyest, ezért is indultam el C1 200 méteren, és megnyugodtam, hogy előreléptem ebben a számban, de a második válogatón csak a páros számít – mondta az MVM Szeged kenusa, Nagy Bianka.