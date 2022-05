Válogató a Maty-éren. A racicei első világkupa után a magyar versenyzők ezúttal hazai vizeken versenyeznek majd, hiszen péntektől vasárnapig rendezik meg a szegedi nemzeti olimpiai centrumban az első tétversenyt. Így viszont a második vi­­lágkupa, amelynek szintén ez a hétvége az időpontja a lengyelországi Poznanban, nem lesz érdekes a magyar válogatott szempontjából.Az eseményen 45 egyesület 361 versenyzője indul a három korosztályban, amelyek közül a felnőttek és az U23-asok válogatóznak, az ifjúságiak pedig tájékoztató jellegű futamokon indulnak.

Az MVM Szegedet 33 versenyző képviseli, akik összesen 77 hajóban szerepelnek az eseményen. Nagy hiányzó lesz az olimpiai bajnok Kárász Anna, aki a tavalyi, tokiói játékok után erőt gyűjt, de az országos bajnokságon (augusztus 24–26., Szolnok) majd rajthoz áll.

Az olimpiai negyedik kajakos, Nádas Bence viszont startol, és abban a két számban, amelyben Racicében szerepelt (K1 és K2 500 méteren, utóbbiban az UTE-s Tótka Sándorral), rajthoz áll. Illetve a másik szegedi világkupa-résztvevő, Nagy Bianka két számban indul (C2 200 és 500 méter) a tiszaújvárosi Bragato Giada társaságában, illetve egy egyest is teljesít 200 méteren. Mozgalmas hétvégéje lesz a kajakos Pap Máténak, aki négy, a kenus Papp László és Kocsis Ádám, valamint a kajakos Révész Péter pedig három számban érdekelt, illetve a kenus lányoknál három számot vállal Kálmán Brenda és Kiszely Zsófia.

Az U23-asok a felnőttek me­­zőnyében szerepelnek majd, nekik nem rendeznek külön versenyeket. A második válogatót jó egy hónap múlva, jú­nius 24. és 26. között rendezik meg Szolnokon, a Holt-Tiszán.

Hatan a kajakpóló-válogatottban

Oroszlányban edzőtáborozott a most formálódó magyar U18-as kajakpóló-válogatott, amelyben az MVM Szegedi Vízisport Egyesületből hat játékos is helyet kapott. Madár Valentina tanítványai közül Hubai Nimród, Katona Balázs, Kiss Máté, Nagy Hunor, Szamosvári Zsombor és Szekerczés István meghívást kapott a csapatba. A tervek szerint a nagymarosi, oroszlányi és szegedi játékosokból álló U18-as válogatott több külföldi túrára is elutazik.