Igazi világklasszis. Határozott, eltökélt, alapos, motivált és sikeres.Az algyői származású kajakos, Kopasz Bálint tavaly az olimpián elbírta az esélyesség terhét, és olyan magabiztosan hozta a K1 1000 méteres döntőt, mint kevesen. Már az első 200 méteren az élre állt a portugál Pimenta társaságában, majd fokozatosan szakította le az ellenfelét, féltávnál már egy fél hajó előnye volt. Kopasz ezután sem lassított, sőt gyorsított, és az aranyérem mellett az ideje (3:20.643 perc) is fantasztikus volt.

Nem jött jól neki, hogy 2020-ban elhalasztották az olimpiát, ám fel tudta magát újra építeni, és ennek is köszönhető ez az aranyérem. Tegyük hozzá, hogy a sportág királyi számában Hesz Mihály 1968-as győzelme óta az első magyar olimpiai bajnok lett ezen a távon Kopasz Bálint.

Az 51. díjátadó gálánkon ugyan nem tudott részt venni a Győr kajakosa, ám helyette édesanyja, egyben edzője, Demeter Irén, valamint édesapja, Kopasz Péter képviselte, mivel a kiválóságnak halaszthatatlan programja adódott.

– Ez az év egy kicsit lazább lesz, Bálint is pontosan azt csinálja, amit egy olimpia után a többiek: próbál mással is foglalkozni, nem csak a kajakozással. De azt gondolom, ez így természetes, kell a feltöltődés egy ilyen siker után. A tokiói döntőt nem sokszor néztük még vissza, ám maga az esemény fantasztikus volt – nyilatkozta a Hungi Vigadóban megtartott gálánkon Demeter Irén.

Az olimpiai aranyérem mellé az algyői Kopasz Bálint még elért egy negyedik helyet is: K2 1000 méteren az MVM Szeged kajakosával, Nádas Bencével párban végeztek éppen csak lemaradva a dobogóról Tokióban.



Két számban is nyert



A hétvégi szegedi kajak-kenus válogatón Kopasz Bálint két egyesben is első lett: előbb 1000 méteren nyert magabiztosan, majd 500 méteren sem volt nála jobb. Érdekesség, hogy mindkét számban az a Varga Ádám végzett mögötte a második helyen, aki a tavalyi olimpián szintén Kopaszt követve ért be a célba K1 1000 méteren. – Örülök, hogy jó formában vagyok, de nem számítottam arra, hogy ez ilyen jó lesz. Hónapok óta egyedül készülök, és a sevillai edzőtábor után egy sérülés miatt 17 napot ágyban töltöttem. Egy hónap van a második válogatóig, így remélem, visszatér a tavaly év elején látott kiváló forma. Különösebb taktikám nem volt 1000 méteren, de az utolsó háromszáz méteren megindítottam a hajót, és a végén egy kicsit ki is engedtem – nyilatkozta a válogatón a magyar szövetség hivatalos közösségi oldalán Kopasz Bálint.